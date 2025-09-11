U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno i nestabilno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina u kratkom vremenskom intervalu.

U drugom dijelu dana se očekuje prestanak padavina i djelimično razvedravanje.

Vjetar će biti slab do umjeren, na sjeveru mjestimično pojačan, južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha 14 do 22, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.

Podgorica: U prvom dijelu dana pretežno oblačno i kišovito a u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna oko 25 stepeni.