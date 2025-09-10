Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a poslao je upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Meteorolozi su najavili da se u periodu od večernjih sati danas, tokom noći između srijede i četvrtka (10. i 11. septembra), kao i sjutra u jutarnjim satima, očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su mogući intenzivniji pljuskovi uz veće količine padavina u kratkom vremenskom intervalu. Najizraženije padavine očekuju se u južnim i centralnim predjelima, gdje su ponegdje moguće kratkotrajne vremenske nepogode. U zoni grmljavinskih oblaka moguć je jak, a na udare i veoma jak vjetar. More će na otvorenom biti talasasto", navode iz MUP-a.

S obzirom na navedene meteorološke prilike, mogući su, dodaju, lokalizovani problemi na terenu, usljed kratkotrajno obilnih padavina (poplavljivanje urbanih zona, otežan saobraćaj, bujične vode i sl.).

"Obaviještene su sve nadležne službe da budu u pripravnosti a Direktorat za zaštitu i spašavanje ostaje u stalnom kontaktu sa svim relevantnim službama kako bi se adekvatno odgovorilo na sve eventualne posljedice vremenskih nepogoda. Apelujemo na građane da prate zvanična saopštenja i mjere zaštite i postupaju u skladu sa preporukama nadležnih institucija", stoji u saopštenju Ministarstva.