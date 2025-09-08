Danas umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima

Izvor: Dejan Feratović

U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru, tokom jutra, mjestimično magla ili povećana niska oblačnost.

U popodnevnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 21, a najviša dnevna od 23 do 33 stepena.