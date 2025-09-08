Sjednici Savjeta prisustvovala su četiri člana i to Vesna Radulović, Tatjana Džudović, Zoran Rakočević, kao i Marjan Premović.

Izvor: PG biro

Savjet Radio-televizije "Podgorica" (Gradska TV) utvrdio je Predlog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene, koji će uputiti Sindikalnoj organizaciji tog lokalnog javnog emitera, ali i Ministarstvu finansija, pišu Vijesti.

Pored toga, Savjet je utvrdio i da je on jedino tijelo koje može odlučivati o isplati varijabilnog dijela zarade izvršnom direktoru.

Sa tri glasa za, odlučeno je i da direktor, uz obrazloženje, može donijeti rešenje o dodjeli varijabila zaposlenom u RTV "Podgorica".

Sjednici Savjeta prisustvovala su četiri člana i to Vesna Radulović, Tatjana Džudović, Zoran Rakočević, kao i Marjan Premović. Prisustvovali su i izvršni direktor Vladimir Otašević, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Nemanja Lacman i rukovodilac Službe za finansije Nemanja Vešović.

Predsjednica Savjeta Gradske televizije Vesna Radulović kazala je da je ranije predlagala osnivanje radne grupe koja će se baviti donošenjem akta u tom lokalnom javnom emiteru. Prema njenim riječima, u toj grupi bi bio i član Savjeta, ali predlog nije naišao na podršku tog tijela.

Članica Savjeta Tatjana Džudović podsjetila je da je dostavljen Predlog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene, a ne nacrt. Kazala je i da je imala više primjedbi na Predlog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabile.

"Moram istaći da me čudi reakcija na moje primjedbe koje su upućene Savjetu za dalju i konstruktivnu raspravu. Moje primjedbe su date samo u cilju konstruktivne rasprave, gdje je sve jasno zakonski navedeno...", kazala je Džudović, dodajući da "vodi računa o javnim sredstvima".

Član 193 Zakona o radu, podsjetila je, definiše da se u toku izrade akata koji se odnose na profesionalne i ekonomske interese zaposlenih, mora "konsultovati Sindikat".

"Ukoliko nije dostavljeno mišljenje Sindikata od menadžmenta, stvara se osnov za njegovo osporavanje", ocijenila je.

Džudović je podsjetila i da su se varijabile zaposlenima isplaćivale nezakonito u proteklom periodu.

Ona je, više puta tokom sjednice, apostrofirala da niko ne negira rukovodiocima da se "zaposleni nagrade za svoj rad".

Sa tri glasa za, članovi Savjeta prihvatili su da član 5 Predloga Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene bude nepromijenjen, odnosno da varijabilni dio iznosi do "deset odsto iznosa sredstava mjesečne bruto zarade svih zaposlenih u RTV 'Podgorica".

Primjedba Džudović odnosila se na formulaciju, pa je njen predlog bio da varijabilni dio zarade "ne može preći deset procenata ukupnog fonda sredstava namijenjenih za bruo zarade za odgovarajući mjesec".

Rukovodilac Službe za finansije Nemanja Vešović je kazao da u Gradskoj TV rade "kolege koje se značajno istiću u odnosu na druge".

"Kolege znaju da trenutno ne mogu da ostvare varijabilu, jer je obustavljeno. Određene kolege se zalažu, kao da mogu da je dobiju", objasnio je.

Sa tri glasa za, prihvaćeno je da se isplata varijabilnog dijela zarade vrši "za mjesec za koji su ostvareni izuzetni rezultati".

Primjedba Džudović odnosila se na formulaciju koja "ostavlja mogućnost da se jednom istom zaposlenom varijabilni dio zarade isplaćuje svakog mjeseca", iako, kako je rekla, to nije suprotno zakonu, prenose Vijesti.

Vešović je kazao da mu se ne dopada što se varijabila predstavlja kao "obaveza, a ne nešto što se zaslužuje".

Savjet je, pored ostalog, odlučio i da se briše stav dva, člana 7 Predloga Pravilnika koji je propisivao da zaposleni koji je pet ili više dana bio odsutan sa posla nema pravo na varijabilni dio zarade.

Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna, odnosno donošenje odluke o ukidanju internog uputstva o proceduri raspisivanja javnog oglašavanja (stavljen je van snage sa tri glasa za). Džudović je glasala protiv.

Disciplinski pravilnik je, takođe, stavljen van snage.

Savjet RTV "Podgorica" je odlučivao i o inicijativi Alternative Crne Gore odakle tvrde da članstvo Džudović u Pregovaračkoj radnoj grupi za poglavlje osam - Konkurencija, a koja je obrazovana od Vlade, "može predstavljati sukob interesa", te da ona ne bi mogla da obavlja posao unutar Savjeta lokalnog javnog emitera.

"Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je jedino nadležno i zakonom ovlašćeno tijelo za utvrđivanje postojanja sukoba interesa. Shodno tome, u mišljenju ASK-a javno je konstatovano da: Predsjednici i članovi radnih tijela, obrazovanih od organa vlasti, uključujući i Vladu Crne Gore, nemaju status javnih funkcionera, o čemu je ASK obavijestio javnost još 17.9.2024. godine. Termin 'izabran, imenovan, odnosno postavljen', koji se može naći u aktima o obrazovanju radnih tijela, nije i ne može biti presudan razlog da bi se neko lice svrstalo u kategoriju javnih funkcionera. Angažovanje u radnim tijelima obrazovanim od strane organa vlasti ne predstavlja osnov za nastupanje sukoba interesa, osim ako lice već po drugom osnovu nema status javnog funkcionera. Ovdje je bitno istaći da je Vlada donijela odluku o obrazovanju radne grupe, a ne o 'imenovanju na javnu funkciju'. Što je i suština... Upravo zato ASK je zauzela jasan stav da članstvo u radnoj grupi poput one za poglavlje osam, ne stvara sukob interesa...", rekla je Džudović.

Prema njenim riječima stav Agencije je jasan, pa njeno djelovanje unutar Savjeta Gradske televizije nije sporno.

Džudović je kazala da već neko vrijeme nije član te pregovaračke grupe.

Savjet će uputiti Agenciji za sprečavanje korupcije dopis "u vezi sa konfliktom interesa".

Vešović je rekao da su za šest mjeseci ove godine prihodovali 1,3 miliona eura.

"Komercijalni prohodi su u odnosu na 2024. godinu porasli za osam hiljada. Ukupni rashodni su 1,2 miliona eura. Troškovi amortizacije su predstavljeni na 340.000 eura", kazao je.

Prema njegovim riječima, u junu su imali 98 zaposlenih na neodređeno i šest na određeno.

Sveobuhvatni rezultat je iznosio 83.000 eura što je, prema riječima izvršnog direktora Vladimira Otaševića, prvi put da preduzeće pozitivno posluje u nekoliko zadnjih godina.