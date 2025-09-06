Planirana je rekonstrukcija ljetnje pozornice KIC-a „Budo Tomović“ pa je u susret tome Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice od Sekretarijata za planiranje prostora i zaštitu životne sredine zatražila urbanističko-tehničke uslove za izradu glavnog projekta.

Izvor: Promo/KIC Budo Tommović

Objekat se, kako je naznačeno u zahtjevu, nalazi na urbanističkoj parceli broj 9 u zahvatu DUP-a Nova varoš 2.

"Za potrebe realizacije projekta ljetnje pozornice na krovu objekta KIC „Budo Tomović“ potrebno je izvesti sanaciju krova sa svim potrebnim instalacijama, postavljanje šanka, toaleta, lifta i sadržaja iz zahtjeva KIC-a „Budo Tomović“ , piše u zahtjevu Agencije, kako prenosi Dan.