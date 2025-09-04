Iz policije su zamolili građane da uklone parkirana vozila sa navedenih pozicija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije (UP) saopšteno je da će radi održavanja javnog reda i mira tokom utakmice na gradskom stadionu "Pod Goricom" u Podgorici između Crne Gore i Češke biti zatvoreni određene ulice.

"S tim u vezi, radi održavanja stabilnog javnog reda i mira, od 12.00 časova 5. septembra će za saobraćaj biti zatvorene sljedeće ulice: Ulica Balšića (od Trga Balšića do Bulevara Ivana Crnojevića), Trg Balšića, ulica Novaka Miloševa (od ulice Slobode do ulice Marka Miljanova), ulica Vučedolska (od ulice Slobode do ulice Marka Miljanova), dok će ulica 19. decembra biti zatvorena za saobraćaj od 15.00 časova", navodi se u saopštenju.

Iz policije su zamolili građane da uklone parkirana vozila sa navedenih pozicija.