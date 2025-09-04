Skupština Crne Gore, danas je zvanično pustila u rad solarnu elektranu instaliranu na krovu zgrade u Podgorici.

Izvor: Skupština Crne Gore

“Instalirani sistem sastoji se od 150 monokristalnih solarnih panela pojedinačne snage 540 Wp, ukupne snage 81 kWp, dok je snaga invertera 70 kVA. Očekuje se da će godišnja proizvodnja električne energije premašiti 100.000 kWh, čime će se pokriti značajan dio potreba zgrade Skupštine i doprinijeti smanjenju emisije štetnih gasova”, saopšteno je iz Skupštine.

Realizacija ovog projekta predstavlja nastavak posvećenosti Skupštine unapređenju energetske efikasnosti. Podsjećamo da su prethodnim adaptacijama i modernizacijom prostorija ostvarene značajne uštede u potrošnji električne energije.

“Tokom 2025. godine započete su i aktivnosti na projektima nove klimatizacije i energetski efikasne fasade, čija se realizacija planira da bude finalizovana tokom 2026. godine, čime će se dodatno unaprijediti ukupni energetski bilans objekta”, dodaje se u saopštenju.

Kao društveno odgovorna institucija, Skupština Crne Gore ovim korakom potvrđuje svoju stratešku orijentaciju ka savremenim standardima održivosti, racionalnom upravljanju javnim sredstvima i očuvanju životne sredine, u službi građana i održive budućnosti.

