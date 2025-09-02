Oni traže da Glavni grad ispuni obećanje i na parceli izgradi park. Danilo Bošković, predstavnik građana, kazao je da će zahtjev sjutra predati Glavnom gradu.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Stanovnici Zabjela blokirali su Ulicu 27. marta nezadovoljni što su na parceli gdje je godinama planirana gradnja parka PUP-om predviđene zgrade.

Oni traže da Glavni grad ispuni obećanje i na parceli izgradi park. Danilo Bošković, predstavnik građana, kazao je da će zahtjev sjutra predati Glavnom gradu.

"Tražimo da Glavni grad nađe način da kroz inicijativu za nove izmjene, odnosno povlačenje usvojenih izmjena PUP-a ili na neki drugi način nađe model da u najskorijem mogućem roku otključa proces i prostupi nastavku izgradnje parka na predviđenoj lokaciji. U slučaju da se Glavni grad ogluši o zahtjeve građana ili da se proglasi nenadležnim u rješavanju spora, protesti će se drastično radikalizovati" poručio je Bošković.

On naglašava da ni u jednoj situaciji zgrade neće biti građene na lokaciji parka.

"Obeshrabrujemo svakog investitora od ulaska na sporni teren jer građani neće dozvoliti prostup niti bilo kakvu gradnju zgrada na prostoru predviđenom za park" kaze Bošković.