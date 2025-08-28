Radović je u saopštenju naveo da je KCCG u prethodnom periodu suočen sa nizom kadrovskih nepravilnosti, nastalih usljed petnaestogodišnje neusklađene prakse raspoređivanja medicinskih sestara nakon završetka višeg stepena obrazovanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Kliničkom centru (KCCG) od 442 medicinske sestre sa visokim obrazovanjem 230 nema položen stručni ispit, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Aleksandar Radović, navodeći da će medicinskim sestrama biti omogućeno da naknadno polažu stručni ispit, uz jasno definisan rok.

Radović je u saopštenju naveo da je KCCG u prethodnom periodu suočen sa nizom kadrovskih nepravilnosti, nastalih usljed petnaestogodišnje neusklađene prakse raspoređivanja medicinskih sestara nakon završetka višeg stepena obrazovanja.

"Riječ je o zaposlenim medicinskim sestrama koje su, dok su se nalazile u stalnom radnom odnosu na pozicijama sa srednjom stručnom spremom, završavale visoke medicinske škole“, rekao je Radović.

Međutim, kako je dodao, nakon sticanja diplome visokog obrazovanja, te medicinske sestre nijesu prolazile zakonom propisan pripravnički staž, niti polagale stručni ispit za viši stepen obrazovanja, što je preduslov za raspoređivanje na ta radna mjesta.

"Trenutno u KCCG radi oko 1,7 hiljada medicinskih sestara i tehničara, od čega 442 posjeduju diplomu visokog obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su te medicinske sestre unazad 15 godina automatski raspoređivane na radna mjesta sa koeficijentima sa visokom stručnom spremom po dostavljenom uvjerenju da su završile školovanje, bez ispunjavanja svih zakonskih procedura, odnosno bez položenog stručnog ispita za visoku stručnu spremu.

"To su sve medicinske sestre i tehničari, mahom sa višedecenijskim iskustvom, od kojih više od 80 odsto ima preko 20 godina rada u struci“, istakao je Radović.

On je naglasio da je nesporno da su sve te medicinske sestre već imale položen stručni ispit za srednju stručnu spremu, na osnovu kojeg su stekle uslov da zasnuju radni odnos u KCCG, unazad 15 godina i duže i da su tokom rada obavljale poslove koji su, prema važećem pravilniku o sistematizaciji, gotovo identično opisani za oba nivoa obrazovanja.

Radović je rekao da njihova stručnost i posvećenost nikada nijesu bili dovedeni u pitanje.

"Međutim, inspekcijski nadzor je nedavno utvrdio proceduralne nepravilnosti i naložio njihovo otklanjanje, ostavljajući rok od 120 dana“, dodao je Radović.

Kako je naveo, time je otvoreno ozbiljno pitanje – kako istovremeno zaštititi zaposlene, obezbijediti nesmetano funkcionisanje sistema i ostati u okvirima zakona.

Radović je istakao da je, suočen sa tim izazovom, menadžment KCCG-a, pokazavši odgovornost i razumijevanje, nakon inspekcijskog nadzora, izvršio analizu zatečenog raspoređenog kadra.

"Od ukupno 442 visoke medicinske sestre koje su raspoređene u skladu sa stečenim visokim obrazovanjem, njih 230 nema položen stručni ispit“, rekao je Radović.

On je kazao da od ukupnog broja koje imaju položen stručni ispit, a to je 212 medicinskih sestara, njih 121 je položilo ispit do prošle godine, odnosno značajno kasnije čak i poslije deset godina, pošto su raspoređene na radno mjesto sa visokim obrazovanjem, a 91 medicinska sestra je ispit položila u toku 2024/2025 godine.

Radović je naveo da je bilo jasno da bi striktna primjena zakona, bez uvažavanja šireg konteksta, mogla imati teške posljedice po funkcionisanje zdravstvenog sistema.

On je dodao da je tako jer bi svaki zdravstveni radnik koji je raspoređen na radno mjesto sa visokim obrazovanjem a za isto nema položen stručni ispit mogao biti isključen iz procesa rada.

"Odnosno ne bi mogao obavljati poslove na kojima je raspoređen, a za koje nije ispunio uslov u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji jasno ukazuje da su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici dužni da, nakon završenog pripravničkog staža, polažu stručni ispit“, pojasnio je Radović.

On je naglasio da medicinske sestre i tehničari predstavljaju ključni kadar u pružanju zdravstvene zaštite, a s obzirom na njihov već izražen deficit, privremeno udaljavanje čak i jednog broja zaposlenih značajno bi ugrozilo kontinuitet rada i dostupnost zdravstvenih usluga.

"Uprava je stoga donijela odmjerenu odluku: medicinskim sestrama biće omogućeno da naknadno pristupe polaganju stručnog ispita za viši nivo obrazovanja, uz jasno definisan rok za realizaciju“, rekao je Radović.

Kako je naveo, time se ispunjavaju zakonski uslovi i otklanjaju nepravilnosti, a proces rada ustanove ostaje stabilan i neprekinut.

"Na ovaj način izvršava se potrebna provjera znanja, uklanjaju pravne praznine i uspostavlja ravnoteža između poštovanja zakona i uvažavanja specifičnih okolnosti zaposlenih. Pokazano je da sistem može biti i human i odgovoran, čak i kada ispravlja naslijeđene formalno-pravne propuste“, navodi se u saopštenju.

Radović je poručio da KCCG ostaje posvećen principima održivosti, pravičnosti i profesionalizma.

"Poštovanje zakonskih procedura mora ići ruku pod ruku sa razumijevanjem realnih okolnosti. Uprava odlučno stoji u namjeri da prekine sve prakse koje bi nepostupanjem ili odlaganjem odluka mogle ugroziti kredibilitet zaposlenih i povjerenje građana“, rekao je Radović.

On je rekao da ponuđeno kompromisno rješenje predstavlja primjer kako se sistemske greške mogu ispravljati bez žrtvovanja onih koji su nosioci zdravstvene djelatnosti i neposredno pružaju zdravstvenu zaštitu građanima

"Na taj način obezbjeđuje se kontinuitet usluga i ostvaruje najviši cilj – očuvanje zdravlja građana“, poručio je Radović.