Svi učenici koji imaju prebivalište na teritoriji glavnog grada i pohađaju verifikovanu osnovnu ili srednju školu u Podgorici ostvaruju pravo na besplatan prevoz

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluka o besplatnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Podgorice stupa na snagu 1. septembra, kad učenici ostvaruju pravo na besplatan prevoz.

Zahtjevi za izdavanje kartica mogu se podnositi od danas (15. avgusta).

"Potrebna dokumentacija: za punoljetne korisnike fotokopija lične karte (original na uvid); za maloljetna lica fotokopija lične karte, pasoša, zdrastvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid); originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji glavnog grada Podgorice; originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji glavnog grada Podgorice; uvjerenje o prebivalištu se pribavlja po službenoj dužnosti, direktno na šalteru", piše u objavi na Instagram stranici gradskog prevoza.

Novi korisnici popunjavaju zahtjev na šalteru, prilažu potrebnu dokumentaciju i fotografišu se na licu mjesta, nakon čega im se odmah izdaje kartica.

Već postojeći korisnici su dužni da donesu svoju postojeću karticu, popune novi zahtjev i prilože potrebnu dokumentaciju.

Šalter sala je u zgradi Skupštine Glavnog grada (ulaz sa Trga nezavisnosti), radiće radnim danima i subotom u terminu od osam do 15 časova.

Kartica je obavezna prilikom svakog korišćenja linijskog prevoza, prenose Vijesti.