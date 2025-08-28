Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi u više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Danilovgrad

-u terminu od: 07:00 do 15:00 sati: Poljica, dio Zagorka

Cetinje

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: Štamparija, dio Donjeg Polja, dio Njegoševe i Vuka Mićunovića i mali dio Pod Granicom

Kotor

-u terminu od 06:00 do 13:00 sati: Kavač – Matijević

Berane

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Kaludra, dio sela Šekular, Buče – zaseok Suvovara

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Petnjik, Dapsiće ,Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve,Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ

Andrijevica

-u terminu od: 09:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće, selo Sjenožeta

Rožaje

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: selo Hosniće

Plav

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Liješće i dio Brezojavica, Novšiće, Pepiće, Gornja Ržanica, Velika, Granična Policija, Murina, Mašnica

-u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Rasovo – Rasadnik, Crhalj, Grančarevo , Radulići, Prijelozi – Nanići, Zakom, Sutivan, Njegnjevo, Dobrakovo, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Lazovići, Livadice – Čeoče, Zaton 2, Klinac, Muslići

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Božovića polje

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: preduzeća: DOO Lenka i Pelengić trade

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Mujića Rečine, Raško, Vranještica, Sunga – Đekići

Mojkovac

-u terminu od: 14:00 do 19:00 sati: Juškovića Potok

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Rudnica, Bistrica, Gostilovina, Gornji Lepenac, Žari-Vrela

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Mrzovići

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, Vojni Logor, Dragićevića imanje, dio ul. Peđe Leovca, zgrada fakulteta

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela

Plužine

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

-u terminu od: 08:00 do 17:00 sati: Miloševići

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Sjenokosi, Kunovo, prenosi CdM.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.