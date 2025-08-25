Novi planski dokument propisuje 31 lokaciju manje, uklanjanje metalnih tendi ispred Staroga grada, smanjenje ugostiteljskih terasa oko zidina, ali i davanje mogućnosti ugostiteljima unutar Staroga grada da imaju manje terase do pet stolova.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Skupština opštine Budva, glasovima odbornika političke grupacije „Budva naš grad“, Evropskog saveza, Građanskog pokreta URA, uz podršku Demokratske partije socijalista, usvojila je Program privremenih lokacija za teritoriju opštine Budva do 2028. godine.

Protiv su bili odbornici Pokreta za Grad, Demokrata i Pokreta Evropa sad, dok odbornici koalicije „Za budućnost Budve“ nisu glasali.

Novi planski dokument propisuje 31 lokaciju manje, uklanjanje metalnih tendi ispred Staroga grada, smanjenje ugostiteljskih terasa oko zidina, ali i davanje mogućnosti ugostiteljima unutar Staroga grada da imaju manje terase do pet stolova.

Glavna gtradska arhitektica, članica opštinske Komisije za izradu Nacrta i Predloga Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva Jelena Lazić naglasila je da je Program urađen kvalitetno, da je zaštitio javni interes, kulturna dobra, životnu sredinu, te da su ispoštovani zakoni koji obrađuju ovu oblast, pišu Vijesti.

Ona je naglasila da je dobijena saglasnost od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Direkcije za saobraćaj i Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Ona je pojasnila da su od Ministarstva prostornog planiranja i Ministarstva turizma dobijene primjedbe, koje je Komisija nije prihvatila.

Ukupan broj lokacija je u odnosu na raniji Program smanjen za 31 lokaciju.

Odbornik Pokreta za Grad Đorđe Zenović naveo je da taj pokret neće podržati dokument, jer nije ispoštovana stroga zakonska procedura, jer nijesu dobijene saglasnosti od resornih ministarstva.

Navodeći da Demokrate neće glasati za Program, odbornica te partije Dragana Kažanegra podsjetila je da je prethodni Program izbrisao 250 lokacija, koje je uradila administracija tadašnjeg predsjednika Opštine Dragana Krapovića i da za to DPS nije glasao.

Ona je kazala kako je moguće da pored Opštine "nikne" veliki privremeni objekat za koji je glavna arhitektica kaže da je predat zahtjev.

„Otkrijte ko je taj moćni čovjek koji može da mimo plana izgradi objekat na 50 metara od Opštine, na bulevaru, a onda da zna da će upravo njegova lokacija biti ucrtana u novi Program. Ne može da se kaže samo predat je zahtjev“, kazala je Kažanegra.

Glava gradska arhitektica Jelena Lazić navela je da je u pitanju jedan u nizu zahtjeva.

Predsjednik Opštine Nikola Jovanović osvrnuo se na administraciju Krapovića, pitavši kako je to moguće da je tada iz plana izbrisano 250 lokacija, a nije izbrisana njegova biletarnica za podmornice ispred Staroga grada.

Ilija Gigović (Za budućnost Budve) obratio se klubu odbornika Demokratske partije socijalista da, pošto pravi otklon od organizovane kriminalne grupe, sada dolaze u situaciju da će se današnjim glasovima vratiti dva koraka unazad.

„Dva ministarstva nijesu dala saglasnost na Program privremenih lokacija. Morate biti svjesni konsekveca koja se nameće na grbaču građana, ukoliko se usvoji. Da li će konačno neko odgovarati, lično zbog krivičnog djela, a da ne budu građani Budve, jer će donošenje Programa otvoriti Pandorinu kutiju“, kazao je Gigović, te pozvao DPS da napravi otklon od Jovanovića i da prestane slijepo da glasa za odluke koje od predloži, prenose Vijesti.

Predsjednik Opštine Nikola Jovanović naglasio da je Komisija nezavisno i stručno pripremilka Program privremenih objekata.

On je zapitao kako je moguće da je najvažniji planski dokument Crne Gore - Prostorni plan usvojen bez saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine takođe kako je Program privremenih objekata za zonu morskog dobra u Budvi usvojen bez učešća Opštine Budva i bez mišljenja.

On je pojasnio da pošto u roku od 20 dana, od dana dostavljanja zahtjeva za davanje mišljenja nije dostavljeno, smatra se da je saglasnost po sili zakona data.

„Mišljenje nije pravno obavezujuće“, naglasio je on.

Nemanja Kuljača (Za budućnost Budve) naglasio je da su saglasnosti ovba ministarstva zakonski obavezna, a ne kako to se tumači.

„Uputstvo je jasno upućeno Opštini Budva da koriguje Program privremnenih objekata i da se ponovo tim vladinim resorima dostavi. Ne govori se ni o kakvim mišljenima, nego jasnim uputstvima“, kazao je Kuljača i zatražio da Opština objelodani koliko novca je inkasirala od izdavanja privremenih lokacija 2024. i ove godine.

Jovanović je odgovorio da je do sada za ove dvije godine naplaćeno 250 hiljada eura i da je većina zakupaca zaključila ugovore za ovu godinu.

„Nismo mi Morsko dobro pa da trgujemo privremenim lokacijama. Zar vas nije sram sve što ste govorili“ naveo je Jovanović.

Bojana Pićan (Za budućnost Budve) poručila je da je Budva "naš grad nezakonitosti, naš grad haosa i kriminala".

„Nezakonito ste smijenili Jasnu Dokić sa mjesta potpredsjednice, nezakonto imenovali Opštinsku izbornu komisiju, nije verifikovan mandat našem odborniku, izvršili udar na izborno zakonodavstvo. Nažalost, tužilaštvo ćuti. Pojedinci šire neistine i primitivizam. Ključno pitanje za sekretara za privredu da kaže koliko je ugovora zaključeno. Pitamo šta je sa aparatima, poznatijim kao 'kruške' koje su postavljene duž šetališta. Onda se pojavila genijalka, sekretarka za investicije Maša Radović koja kao predsjednica Komisije ne prihvata primjedbe vladinih ministarstava“, nagasila je Pićan.

Željko Franeta (Demokrate) pitao je zbog čega nije ucrtana nijedna lokacija za podzemne kontejnere, u šta je potrošeno milion i po eura i oni trunu, a čak je 40 hiljada eura plaćeno osobi bliskoj listi „Budva naš grad“ za njihovu instalaciju.

„Za to će neko morati da odgovara, jer je u pitanju krivično djelo, jer je potrošen novac građana“, istakao je Franeta.

Glavna gradska arhitektica Jelena Lazić je odgovorila da se kontejnerske stanice ne obrađuju Programom privremenih objekata.