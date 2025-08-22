Danas promjenljivo, povremeno kiša

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme, a povremeno se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom.

Intenzivnije padavine očekuju se rano ujutru i ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne ili krajem dana u većem dijelu države padavine će oslabiti i prestati.

Vjetar će biti mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugozapadni, u popodnevnim satima sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura od 13 do 24, a najviša dnevna od 18 do 29 stepena.