Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, kao i posada taxi čamca Montenegro, jutros su uspješno izveli akciju spasavanja šest francuskih državljana na području Crnog Rta kod Čanja.

Pomorsko-operativni centar (POC) je oko 9:30 časova dobio informaciju od Sektora granične policije Bar da se na nepristupačnoj obali nalazi grupa osoba kojima je bila potrebna evakuacija, saopštili su iz UPSUL-a.

Informacija je potvrđena i sa taxi čamca Montenegro, čija je posada javila i da je došlo do oštećenja plovila na kojem su se nalazili strani državljani.

Odmah po pozivu isplovio je spasilački čamac Uprave sa službenicima Jedinice za traganje i spašavanje, koji su po dolasku na lokaciju započeli evakuaciju. U akciji je učestvovao i taxi čamac Montenegro, koji se prvi našao na mjestu događaja i pritekao u pomoć.

Na spasilački čamac Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama ukrcano je šest francuskih državljana, koji su bezbjedno prevezeni do Luke Bar.

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama apeluje na sve učesnike u pomorskom saobraćaju da prate vremenske prognoze i uslove plovidbe, posebno nautičare i vlasnike rekreativnih plovila, imajući u vidu da narednih dana slijede nepovoljni vremenski uslovi za plovidbu.