Izvor: UPSUL

Požar koji je sinoć izbio na jahti "Mavrovunija II" u Luci Budva uspješno je ugašen nakon što je plovilo izvučeno na bezbjednu distancu od veza u marini, a pravovremenom intervencijom nadležnih službi spriječeno je i zagađenje mora, iako je jahta kasnije potonula prilikom nasukavanja unutar luke, saopšteno je danas iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL).

"Nakon prijema obavještenja u 18:45 časova, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) je odmah uputila svoja plovila SAR-5 i SAR-1 ka licu mjesta, zajedno sa predstavnicima Lučke kapetanije Bar i inspekcije sigurnosti plovidbe, radi pružanja pomoći jedinicama Zaštite i spašavanja iz Budve. Istovremeno je stavljeno u pripravnost specijalizovano plovilo sa opremom za sprječavanje zagađenja mora sa plovila", ističe se u saopštenju.

Iz UPSUL su dodali da je u prvoj fazi požar djelimično saniran, a da je jahta izvučena van marine na bezbjednu udaljenost od ostalih plovila.

"Međutim, usljed ponovnog rasplamsavanja vatre, u gašenju sa mora su učestvovala i plovila Uprave, specijalizovano plovilo marine Porto Montengro i stručne službe emergency tima marine Luštica Bay. Intervencija je trajala više sati, a požar je u potpunosti ugašen oko 23:00 časa. Tokom nasukavanja u unutrašnjem dijelu marine, jahta je u potpunosti potonula. Najvažnije je istaći da nije bilo ljudskih žrtava niti povrijeđenih, i da nije došlo do značajnijeg zagađenja morske sredine. U cliju prevencije razvučene su zaštitne brane oko potonulog plovila", kazali su iz UPSUL.

Izražavaju zahvalnost svim službama i posadama koje su učestvovale u intervenciji.

"Nadležni istražni i tužilački organi sprovešće postupak utvrđivanja uzroka požara i o tome obavijestiti javnost. UPSUL će nastaviti da preduzima sve mjere zaštite života, imovine i morskog ekosistema, te apeluje na vlasnike i korisnike plovila da se striktno pridržavaju propisanih sigurnosnih i protivpožarnih procedura", kazali su iz UPSUL.