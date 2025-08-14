Ekipe barskih vatrogasaca se upravo vraćaju sa ispomoći na gašenju požara u okolini Podgorice.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Barski vatrogasci su brzom intervencijom ugasili požar koji se danas popodne razbuktao u Zelenom pojasu, iznad magistrale, prenosi Radio Bar.

“Upravo se vraćamo iz Gornje Radeće. Umorni jesmo, ali i dalje imamo snage. Još jednom ponavljam i apelujem da se građani ponašaju odgovorno. Ne bacajte opuške, ne palite roštilje, ne bacajte stakla u prirodu. Velika je vrućina, sve je suvo i lako dođe do požara. Tako nam najbolje možete pomoći”, kazao je načelnik barske Službe zaštite i spašavanja Aco Vulević.