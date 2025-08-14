Omogućeni psihijatrijski i psihološki pregledi na Klinici za psihijatriju KKCG-a bez uputa i zakazivanja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Klinički centar Crne Gore (KCCG) omogućio je psihijatrijske i psihološke preglede na Klinici za psihijatriju bez uputa i zakazivanja, kao podršku pripadnicima vatrogasnih, vojnih i drugih službi zaštite koji se bore sa požarima širom države, kao i građanima pogođenim aktuelnom vatrenom stihijom, prenose Vijesti.

"Klinički centar Crne Gore otvara vrata ambulanti psihologa i psihijatara Klinike za psihijatriju od danas, svakog radnog dana od 07:00 – 15:00 h, u cilju pružanja psihološke podrške svim građanima koji su pogođeni aktuelnim požarima i njihovim posljedicama. Ambulante će, bez najave i bez zakazivanja, biti otvorene za sve građane, a naročito za one koji su aktivni sudionici u saniranju požara", piše u obavještenju na sajtu KCCG-a.