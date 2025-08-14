Goran Janković, bivši šef Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, otvoreno poziva Nišavića na poligraf: “Ako smije, neka ide na detektor laži.”

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mještani sela Đurkovići ogorčeni su izjavom direktora podgoričkog Vodovoda Aleksandra Nišavića, koji je nakon katastrofalnog požara u Piperima tvrdio da su požaru na području Pipera izgoreli stubovi za struju i elektrooprema koja napaja pumpnu stanicu, te da zbog toga nije bilo moguće obezbijediti vodu na postojećim hidrantima.

Mještani tvrde da je to laž.

Goran Janković, bivši šef Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, otvoreno poziva Nišavića na poligraf: “Ako smije, neka ide na detektor laži.”

Za portal ETV Janković je ustupio listing poziva koje je uputio Vodovodu odmah po nestanku vode:

" Voda je nestala već u osam ujutru. U 9:07 sam zvao da prijavim kvar. Rekli su da ne znaju šta je u pitanju i da su ekipe na terenu. Upozorio sam ih da je požarna sezona i da nam je voda potrebna. Zvao sam ih tri puta do pola deset – niko nije reagovao. Požar je izbio tek nešto poslije jedanaest. Do tada je struje još bilo " priča on.

Napominje da ga je u spašavanju kuće kada je izbio požar spasio dječiji bazen iz kojeg je crpio vodu.

Mještani poručuju: Želimo istinu i odgovornost

Janković naglašava da ovo nije prvi put da direktor Vodovoda iznosi neistine.

"Postoje brojni svjedoci koji su zvali Vodovod. Ovo nije samo moj apel, cijela zajednica traži istinu, a sada već i cijela Crna Gora prati šta se dešava" dodaje on.

Voda je nestala, a požara još nije bilo

Domar Osnovne škole “Vojin Popović”, Srđa Dragićević, svjedoči da vode nije bilo još u 7:45 sati.

" Svako jutro zalivam sadnice kod škole. Tog jutra voda je jedva tekla, a potom potpuno nestala prije osam. Požar je izbio najmanje dva sata kasnije. Struja je nestala tek tri sata nakon vode " ispričao je on za Portal ETV.

Miloš Strunjaš, kojem je u požaru izgorio magacin sa robom velike vrijednosti, u izjavi za Portal ETV potvrđuje da je voda nestala prije osam ujutru.

" Svi znaju da vode nije bilo prije osam. Požar je izbio mnogo kasnije. Struja je nestala tek oko pola jedanaest - jedanaest. Šteta je ogromna, voda je mogla spriječiti širenje požara " navode on.

Mještani traže odgovornost i istinu.

Podsjetimo, mještani danima tvrde da je Vodovod prije izbijanja požara obustavio snabdijevanje vodom oblast Pipera, pa su ostali suvi hidranti sa kojih bi trebalo vatrogasno spasilačke jedinice da se napajaju kada je nastala krizna situacija sa vatenom stihijom.