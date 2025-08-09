„Bez obzira na to, mi ćemo istrajati i borićemo se svim dozvoljenim sredstvima za naše ustavno pravo kao što ga imaju ostali građani Crne Gore, borićemo se za našu imovinu, za našu đedovinu“, naveli su.

Neformalno udruženje građana „Pravo na đedovinu i pravo na privatnu svojinu“ nastavilo je proteste zbog, kako navode, nerješavanja njihovih zahtjeva od strane nadležnih državnih organa. Okupljeni će danas, od 17:30 do 18:30, zatvoriti magistralni put Mojkovac–Kolašin kod mosta na Tari.

„Četiri mjeseca je od kada tražimo pravdu kod nadležnih državnih organa, prije svega kod Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i kod Agencije za zaštitu životne sredine za naše osnovno ustavno pravo, pravo na privatnu svojinu i pravo na svoju đedovinu. Tražimo ga na crnogorskim putevima, gubeći vrijeme, gubeći dostojanstvo i strpljenje“, poručili su iz Udruženja.

Kako su istakli, „nadležnim državnim organima i institucijama se ne žuri, jer njih ne pogađa, njih ne boli, njihovo ništa nije ograničeno“.

„Bez obzira na to, mi ćemo istrajati i borićemo se svim dozvoljenim sredstvima za naše ustavno pravo kao što ga imaju ostali građani Crne Gore, borićemo se za našu imovinu, za našu đedovinu“, naveli su.

Udruženje je ponovo pozvalo nadležne da riješe njihove zahtjeve, dostavljene svim relevantnim institucijama, kako bi prekinuli proteste, prenosi CdM.

„Nadamo se da će Vlada Crne Gore razmotriti zaključke SO Mojkovac, koja podržava zahtjeve Neformalnog udruženja građana ‘Pravo na đedovinu i pravo na privatnu svojinu’, i naći kompromis sa vlasnicima privatne imovine koja se nalazi u zahvatu NP ‘Biogradska Gora’, a sve u cilju održivog razvoja na tom području i ostanka stanovništva na svojim imanjima“, poručili su iz Udruženja.