Podgoričko naselje Zagorič dobilo je struju oko 19.35 sati.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Podgoričko naselje Zagorič dobilo je struju oko 19.35 sati, koja je, zbog ispada na elektromreži, nesatala oko 18.30 sati.

“Zbog ispada KB 10 kV “Stambena Zagorič 2” iz TS 35/10 kV “Gorica A”, bez napajanja električnom energijom ostao je veći dio Zagoriča – područje između Ulice Piperske, željezničke pruge, Ulice Nikole Tesle, Ulice Ludvika Kube, brda Gorice, škole i vrtića Mali Princ”, napisali su ranije iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) na mreži Facebook.