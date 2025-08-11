Veliki broj objekata i kuća je ugroženo, a ekipe su i dalje na terenu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pored požara koji se već danima gasi na lokaciji Žuber, gdje su učestvovali i aviohelikopterska jedinica MUP-a Direktorata zaštite i spasavanja, danas je primljen poziv da je aktivan požar i na lokaciji Biokovac - Grab. Veliki broj objekata i kuća je ugroženo, a ekipe su i dalje na terenu.

To je "Vijestima" kazao Edin Kolić, komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

On je istakao da se pretpostavlja da je uzrok požara ljudski faktor, pa je obaviještena i policija.

"Na lokaciji Žuber je u intervenciji učestvovalo sedam vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i jednim tehničkim vozilom, a na lokaciji Biokovac sedam vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i jednim tehničkim vozilom gdje su ekipe i dalje na terenu. Ovom prilikom opet apelujemo na građane da se suzdrže od paljenja na otvorenom jer su narednih dana najavljene visoke temperature, a posljedice koje požari ostave za sobom su znatno velike", poručio je Kolić, kako prenose Vijesti.