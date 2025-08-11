Distribucija besplatnih udžbenika za osnovne škole počinje danas i trajaće do kraja mjeseca, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Distribucija besplatnih udženika odvijaće se u tri različita vremenska perioda, kazala je za Radio Crne Gore, direktorica Zavoda za udženike i nastavna sredstva, Aleksandra Hajduković.

“Druga nedjelja u avgustu je određena za prva tri razreda, naredna nedjelja će biti predviđena za distribuciju udžbenika od četvrtog do šestog razreda, posljednja nedjelja u avgustu je predviđena za distribuciju viših razreda od 7. do 9. razreda”, rekla je Hjduković.

Cijene udžbenika za srednjoškolce, kako naglašava, i ove godine ostaće iste. Ukazuje na primjer gimnazije, kako prenosi RTCG.

“Prvi razred već duži niz godina košta 106,90 eura, drugi razred je 90,40 eura, treći razred je 89,90 eura i četvrti razred je 83,80 eura”, kaže Hajduković.

Početak školske godine donosi sa sobom i veliki trošak za roditelje, budući da treba da opreme djecu, pa im je novac potreban kako za knjige, tako i za pribor, te odjeću i obuću.

Neki od komentara građana Podgorice su da je potrebno petstotina do šesto eura, da je tašna 90 eura sa anatomskim uloškom, još ako imate dvoje troje djece, te da iako su besplatni užbenici za osnovce, treba još pet puta toliko da ih spreme.

To je komentarisala i Tanja Ašanin iz Udruženja “Roditelji”.

“U zavisnosti od razreda se nekako ta cijena pribora povećava. Osim tog osnovnog pribora, odnosno materijala koje djeca koriste u toku školske godine, ono što nam roditelji često pominju da im je posebno izazovno, jeste opremiti, jer tu treba dodatno i garderoba i obuća i torba. Bude dosta izazovno”, rekla je Ašanin, kako prenosi RTCG.

Zavod za udženike i nastavna sredstva ima dugogodišnju saradnju sa jednim brojem sindikalnih organizacija kojima je omogućena kupovina na rate udžbenika i školskog pribora u knjižarama Zavoda.