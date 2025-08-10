Zagađenje, kako ističe, prevazilazi granice Glavnog grada i tiče se cijele države, posebno Zete i područja povezanih sa Skadarskim jezerom.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rijeka Morača suočava se sa ozbiljnim zagađenjem koje prijeti da preraste u ekološku katastrofu, upozorili su stručnjaci i gradske vlasti Podgorice. Gradonačelnik Saša Mujović poručuje da je izgradnja novog postrojenja za preradu otpadnih voda urgentna, kako bi se spriječile dalekosežne posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i osnova za zatvaranje poglavlja 27 sa Evropskom unijom, piše CdM.

„Moram reći da smo praktično na pragu jedne ekološke katastrofe. Moramo to na svaki način preduprijediti. Novo postrojenje mora se što prije graditi. Ugrožena je Morača, kao i Skadarsko jezero, riblji fond, podzemne vode, ali i izvorište Bolje sestre. Moramo urgentno reagovati, jer ovakva situacija nas vodi u nešto što je neželjeni efekat“, rekao je Mujović za Gradsku.

Zagađenje, kako ističe, prevazilazi granice Glavnog grada i tiče se cijele države, posebno Zete i područja povezanih sa Skadarskim jezerom.

„Ovo je jedan od prioriteta najvećeg nacionalnog značaja i osnova za zatvaranje poglavlja 27 sa Evropskom unijom“, naglasio je gradonačelnik.

Mujović upozorava i na rizik po poljoprivredne proizvode koji se navodnjavaju vodom iz Morače.

„Ovo što se naliva iz Morače niko ne može reći da je zdravo. Takvo voće i povrće ne može biti zdravstveno ispravno ni ekološki prihvatljivo“, istakao je on.

Gradonačelnik naglašava da novo postrojenje neće biti izvor zagađenja, već ključni dio rješenja, prenosi CdM.

Ono se ne gradi da bi se Zeta dodatno zagadila, nego da bi se životna sredina sačuvala, da bi Morača, Skadarsko jezero i ono što jedemo i pijemo bilo zdravije i čistije. Svaki izgubljeni dan može dodatno koštati zdravlja ljudi i prirode“, poručio je Mujović.