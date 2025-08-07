Građani Zete, a posebno Botuna, jasno su poručili da ne žele izgradnju kolektora na ovom području

Izjava Mujovića da će biti primoran da započne izgradnju kolektora u Botunu, uprkos jasnom i višegodišnjem protivljenju građana, pokazuje potpunu neosjetljivost na potrebe i želje građana.

Građani Zete, a posebno Botuna, jasno su poručili da ne žele izgradnju kolektora na ovom području. Smatraju da taj projekat nije ekološki prihvatljiv, niti je u interesu lokalne zajednice,

Volja stanovništva koje tu živi ne smije biti ignorisana. Građani imaju svoj glas i taj glas mora biti uvažen, navode građani.

"Ako je zaključak jedne relevantne institucije, da život nema perspektive sa tom lokacijom, šta ja treba da kažem? Treba da kažem, bacite to pod noge ili radi nekakvih rokova da ugrozimo građane. Ne želim da budem dio te priče, već dio rješenja. Želim da dam sve od sebe, da se rješenje najbrže moguće postigne, ali ne po cijenu zdravlja tih ljudi" , kazao je Mujović u januaru ove godine o izgradnji kolektora. Tom prilikom strah ljudi i njihove izjave o izgradnji kolektora nazvao je "potresnom pričom".

Građani Botuna dodatno su zabrinuti i zbog lošeg ekološkog uticaja koji ima Kombinat Aluminijumam, te smatraju da bi kolektor dodatno smanjio kvalitet života u ovom mjestu.Napominjemo, tokom izgradjne KAP-a građanima je obećano ekološko postrojenje koje neće imati negativih posljedica, međutim to obećanje nije ispunjeno. Ova činjenica u potpunosti opravdava nepovjernje od strane građana.

Mujović smatra da će povjernje građana zadobiti razgovorom i jasnim odgovorima na pitanja mjestana, međutim građani Botuna čvrsto stoje pri svom stavu.

Gradonačelnik glavnog grada naglasio je da izgradnja mora početi da bi se zadovoljili vremenski rokovi,i uštedio novac jer bi svako premještanje kolektora zahtijevalo veliku sumu novca, što je dodatno naljutilo građane. Smatraju da Mujović stavlja lične i materijalne interese ispred njihovih.

Iako ostaje u neizvjesnosti da li će do izgradnje kolektora u Botunu zaista doći , jedno je sigurno- građani su protiv. Jasno su pokazali da ne žele da se ovakav projekat realizuje i njihovoj sredini, posebno bez njihove saglasnosti i bez uvažavanja životnih i ekoločkih rizika koje nosi. Ostaju odlučni pri svom stavu da se kolektor na ovom mjestu ne smije graditi i spremni su da i dalje brane pravo na zdrav život i okolinu, ističu mještani.