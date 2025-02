Kako je Mujović naglasio u Jutarnjem programu TVCG, izvorno rješenje o postrojenju u Botunu teško može da prođe i problem je mnogo jasniji kada se pođe na teren i obave razgovori sa mještanima, a što mu je, kaže, bio prvi zadatak kad je preuzeo funkciju gradonačelnika.

Izvor: MONDO

"U toku je potraga za novim rješenjem. Sa ovim izvornim rješenjem teško možemo proći i dobiti saglasnost mještana, a njihove strepnje su prilično opravdane. U razgovoru sa njima smo vidjeli da su do sada bili često izigrani i sa ljudskog aspekta teško možete da ne opravdate njihove sumnje. Oni se plaše da bi postrojenje i sa malim posljedicama po okolinu, bila kap u prepunoj čaši onoga što ih je zagađivalo da sada, a to je prvenstveno taj bazen crvenog mulja KAP-a", navodi Mujović.

Poručuje da traže alternativno rješenje i već su predložili jednu opciju da se proširi zelena zona i da se ispust prečišćene vode pomjeri ka sjeverozapadu, prenosi RTCG.

"Sljedeća opcija je bila da se cijelo postrojenje pomjeri iz Botuna, ali smo se susreli sa prijetnjama od strane KFW banke da bi takvo odustajanje od lokacije, pokrenulo potpunu blokadu, odnosno pokretanje projekta iz početka, što bi bio dodatni izdatak za grad, a čitav proces prolongirao za dvije do tri godine. Ono što sada želimo je da napravimo kompromisno rješenja da dio postrojenja, spalionicu mulja, koja izaziva najviše problema, bude na nekoj drugoj lokaciji u Podgorici", poručuje Mujović.

Ističe da bi tako samo mali bio postrojenja ostao u Botunu, kako bi zadržali projekat na toj lokaciji, a to je bitno zbog obaveza prema banci i sredstava koje dobijaju za taj projekat, piše RTCG.

Gradonačelnik ističe i da enormno povećani računi za vodu na koje se žale neki građani nijesu posljedica poskupljenja vode i uputio sve da se obrate Vodovodu da bi riješili taj problem, te da je i Glavni grad spreman da se uključi u to.

"Desilo se povećanje vode sa 37 centi po kubnom metru na 52, ili oko 40 procenata, u finalnom to znači da je prosjećni račun uvećan za dva eura. Ako ste plaćali 10 ili 15 eura mjesečni račun, a došao vam je sada račun od 500, onda to nije posljedica poskupljenja. Moramo i objasniti da je do poskupljenja došlo, jer je po metodologiji regulatorne agencije, jedna od stavki i troškovi zarada zaposlenih u Vodovodu koji su porasli sa neustavnim GKU za 1,2 miliona eura. To su propusti iz prošlosti koji koštaju Vodovod, a to se manifestuje na ono što plaćaju građani", objašnjava Mujović.

Vodovod, naglašava, ima nedopustivo veliki broj zaposlenih, 548, naročito u administrativnom smislu, a poseban problem su gubici na mreži koji su oko 60 odsto, kako prenosi RTCG.

"Potrebna su nova ulaganje, ali i uvođenje sistema Scada za monitoring koji bi odmah očitavao da li je došlo do kvara ili nelegalnog proboja na mreži i slično. Imamo veliki problem sa nelegalnim priključenjima, i to se mora tratirati kao krivično djelo i sankcionisati. Oni koji imaju pritužbe na velike račune neka se obrate Vodovodu, a Glavni grad je spreman da se uključi u tu priču i pomogne", naglasio je Mujović.