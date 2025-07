Radunović je predložio da se u Boki organizuje referendum o tome žele li građani tog dijela Crne Gore da Kotor ostane na listi svjetske prirodne i kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a ili ne.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić (Demokrate) poručio je ministru prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavenu Radunoviću (Nova) da umjesto jednog, na referendumu koji je Radunović predložio da se organizuje u Kotoru i Boki, postavi dva pitanja, te da rezultati tog izjašnjavanja građana odrede političku sudbinu jednog od njih dvojice.

Radunović je predložio da se u Boki organizuje referendum o tome žele li građani tog dijela Crne Gore da Kotor ostane na listi svjetske prirodne i kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a ili ne, tvrdeći da ostanak na toj prestižnoj listi Kotoru i Boki navodno, donosi potpunu blokadu građevinskih djelatnosti i daljeg razvoja.

Jokić je ovakav pristup Radunovića uporedio sa uništenjem svjetske kulturne baštine - antičkih gradova Palmire i Nimruda od strane teroristočke organizacije ISIL i ministru prostornog planiranja poručio da nauči "nije Kotor kao grad dio UNESCO, već je država Crna Gora članica te prestižne organizacije".

"Dakle, referendum u Kotoru ne bi značio ništa, osim u slučaju ako bi Skupština Crne Gore donijela takvu odluku. Ja sam uvjeren da 81 poslanik u Skupštini Crne Gore nikada ne bi digao svoju ruku za to da se Crna Gora ispiše sa liste civilizovanih naroda svijeta i da Kotor koji je od kompletne moderne civilizacije prepoznat kao dio svjetske baštine koji njeguje univerzalne vrijednosti koja je od značaja za cjelokupno čovječanstvo, bude ispisan sa te liste. Apsolutno sam ubijeđen da nikome u državi i nikome u našem gradu od građana Kotora na pamet ne pada da budemo ispisani sa te liste", istakao je Jokić.

Dodao je da međutim, on lično veoma rad da ukoliko Radunović istraje na odluci da organizuje referendum, onda da se na njemu postave dva pitanja.

"Možemo i zajednički da to organizujemo sa dva pitanja: prvim koje bi glasilo 'Da li ste za to da se Morsko dobro ovakvo kakvo je danas, ukine?' i sa drugim pitanjem 'Da li ste za to da Kotor bude ispisan sa liste UNECO-a?'. Da referendum sa ta dva pitanja sprovedemo na terotoriji opštine Kotor, pa ako na njemu bude jedan glas ispod 50 odsto ukupno upisanih birača za to da se ukine Morsko dobro, spreman sam da odmah podnesem otavku i ispišem se iz kompletne crnogorske politike. Isto tako, spreman san da iste te konsekvence podnesem i u slučaju da jedan glas od ukupnog broja stanovnnika bude više za to da se Kotor ispiše sa liste UNESCO-a. Pozivam ministra Radunovića da ako je već bez ikakvih konsultacija predložio referendum, da onda i on prihvati jednake konsekvence, pa da i on snosi političke posljedice u skladu sa voljom građana. Dakle, uoliko građani Kotora jesu za to da se Kotor ispiše sa liste UNESCO-a i li za to da Morsko dobro opstane na teritoriji Kotora, onda ja ne treba više ni jedan dan da budem gradonačelnik. Međutim, ukoliko građani budu za ukidanje Morskog dobra i ostanak Kotora na listi UNESCO, onda Slaven Radunović više ni jedan dan ne smije da ostane na mjestu ministra u Vladi Crne Gore", zaključio je Jokić.