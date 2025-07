Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio je svečani prijem povodom 13. jula – Dana državnosti Crne Goreu rezidenciji predsjednika na Cetinju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

“Za Crnu Goru ovaj datum nije samo praznik, već dan kada smo u temelje našeg društva ugradili najuzvišenije vrijednosti slobode, časti i dostojanstva. Trinaestojulski ustanak bio je podvig savjesti, duboko usađen u dušu našeg naroda, koji, kao što veliki Njegoš kaže, ne ljubi lance. Iz plamena 13. jula rođena je luča slobode koja i danas obasjava naš put”, rekao je Milatović.

“U državi sa jakim institucijama i jasnim pravilima koja važe jednako za sve. Borimo se da rad ima vrijednost, da se znanje i trud cijene, i da niko nije iznad zakona. Ne tražim čuda, samo pošteno i u interesu svih. Crna Gora uvijek je birala razum umjesto revanšizma, dostojanstvo umjesto poniženja, pravdu umjesto nepravde. Najljepše iskre našeg društva su mir i etnički sklad i međusobno poštovanje. To je plod svijesti generacija koje su znale da se samo slogom zajednička kuća gradi. Takvu viziju imali su i vrijedni pregaoci koji su poslije Drugog svjetskog rata, iz ruševina, izgradili modernu Crnu Goru. Njihovo znanje, marljivi rad i vjera u napredak podigli su naše zdravstvo, našu infrastrukturu, naša preduzeća i naše obrazovne ustanove”, rekao je Milatović.

Kako je dodao, budućnost se ne čeka, budućnost se gradi, a sloboda se svakog dana iznova osvaja.

“Crna Gora mora biti zemlja gdje se rad isplati, gdje se poštenje poštuje i gdje se svaki glas čuje. I to nije stvar nostalgije, to je naša obaveza. I to je naš put ka Evropskoj uniji.Crna Gora želi biti rame uz rame sa najrazvijenijim evropskim demokratijama. Ali, da bi u tome uspjela, mora biti zemlja snažnih, nezavisnih i profesionalnih institucija gdje zakon važi jednako za sve. Zemlja u kojoj se Ustav poštuje kao temelj pravnog poretka. Država u kojoj ekonomski razvoj počiva na održivim osnovama i koja brižljivo čuva svo svoje blago. Svaki resurs! I ne tražim ništa više, samo šansu da budemo ono što zaista jesmo – dio slobodne i demokratske Evrope”, rekao je Milatović.

“Neka nam na putu uspjeha svijetle dani naše prošlosti i neka nam pregnuća naših predaka budu trajna inspiracija da ovo najljepše parče planete izgradimo kao zajedničku kuću.

Zajedničku kuću pravde, sigurnosti, dostojanstva i prosperiteta za svakog našeg građanina.

Živjela nam Crna Gora i srećan vam Dan državnosti”, zaključio je Milatović.