Drugi tender za povezivanje nikšićkih jezera skuplji za milion i po eura od prvog, a rok za izgradnju godinu kraći, pišu Vijesti.

Izvor: EPCG

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je raspisala novi tender za inoviranje glavnog projekta i izgradnju 2,3 kilometra tunela i kanala kojima bi se spojilo Krupačko i Slano jezero u Nikšiću. Projekat je vrijedan 12 miliona eura, a kompanija koja bude izabrana za posao, imaće dvije godine da završi radove, pišu Vjesti.

Ovaj tender je raspisan sredinom juna, a otvaranje ponuda planirano je polovinom avgusta. Riječ je o drugom tenderu za ovaj posao nakon što na prvi nije pristigla nijedna ponuda. Vrijednost tog tendera je bila manja, odnosno 10,5 miliona eura, dok je rok za izgradnju bio tri godine.

Cilj izgradnje ovog sistema je veća iskorišćenost voda iz slivnog područja Krupca, jer često dolazi do njenog prelivanja i gubljenja u ponorima retenzije Vrtac, a paralelno postoje neiskorišćene količine u Slanom jezeru. To bi doprinijelo i većoj proizvodnji struje u Hidroelektrani (HE) “Perućica”, prenose Vijesti.

“Projekat je vrijedan 12 miliona eura, a tenderska procedura obuhvata izradu, odnosno inoviranje glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji tunela i kanala koji će povezati ove dvije akumulacije. Otvaranje ponuda je predviđeno za prvu polovinu avgusta tekuće godine, nakon čega će uslijediti zakonom predviđene faze evaluacije i izbora najpovoljnijeg ponuđača. U ovoj fazi postupka, dok je tender još u toku, nije moguće govoriti o ponuđenim cijenama niti imenima potencijalnih izvođača. Projekat povezivanja akumulacija Krupac i Slano predviđeno je da bude realizovan u roku od 24 mjeseca, imajući u vidu da se građevinski radovi mogu izvoditi isključivo u periodima kada su nivoi u akumulacijama niski”, kazali su iz EPCG.

Navode da će se izgradnjom tunela i kanala sačuvati voda, odnosno sačuvati proizvodnja 29 gigavat časova godišnje, i staviti na raspolaganje za energetske potrebe. Iz EPCG tvrde da će kroz ovaj projekat postići veću iskorišćenost i upravljanje vodama, tj. da će imati više vode i fleksibilnost energetskog sistema. Pojašnjavaju da će time HE Perućica moći da odgovori zahtjevima mreže i tržišta i to u cijelom opsegu proizvodne snage, od 0 do 307 megavata (MW), odnosno do 365 MW sa agregatom osam i to u svim uslovima.

Projekat je planiran na izlazu iz Nikšića, odnosno u mjestima Crnodoli i Kuside. Ulazni kanal će biti na Krupcu odnosno u Krupačkoj jami, što će se povezati sa tunelom koji će prolaziti ispod magistralnog puta Nikšić - Vilusi i završavati izlaznim portalom na obali Slanog jezera. Površina koju zahvata projekat je oko 25.000 kvadrata. Akumulacija Krupac ima zapreminu od 42 miliona kubika, a akumulacija Slano 111 miliona kubika.