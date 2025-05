Direktor ASK-a još nije izabran jer nije bilo dovoljno glasova, odnosno četiri od pet potrebnih.

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) nije danas izabrao direktora te institucije.

Na današnjoj, 33. sjednici Savjeta su obavili razgovore sa dvoje kandidata za tu funkciju - Milicom Milutinović i v.d. direktorom Dušanom Drakićem, prenose Vijesti.

Za aktuelnog Drakića su glasali predsjednik Savjeta Pavle Ćupić, i članovi Mladen Tomović i Slavica Mirković. Članica Savjeta Aleksandra Vukašinović je bila protiv, a Dragana Šuković uzdržana.

Ćupić je bio glasao za izbor kandidatkinje Milutinović, protiv su bili Vukašinović i Mirković, a uzdržani Tomović i Šuković.

Ćupić je najavio da će na sjednici u ponedjeljak ponovo biti raspisan konkurs za direktora te Agencije.

Drakić je, odgovarajući na pitanja predsjednika Ćupića - koji su najveći izazovi sa kojima se Agencija susretala tokom njegovog mandata, kazao da je važno biti svjestan početne tačke. “Kada sam došao prošle godine, imali smo urušenu instituciju”, kazao je Drakić, pišu Vijesti.

On je dodao da su kadrovski i tehnički kapaciteti najveći izazovi u Agenciji, te da “vuku korijene iz prethodnog rukovodstva, zbog različite vrste pritisaka. Fali nam 50 odsto kadra”, rekao je Drakić.

Najveći izazov i najveći problem, prema njegovim riječima je izgradnja povjerenja u rad Agencije.

“Povjerenje je teško povratiti, a lako izgubiti”, kazao je on.

Govoreći o prioritetima u narednih pola godine, Drakić je rekao da su to popunjavanje kadra, potpuni prelazak na korišćenje elektronskog sistema, kao i povezanost sa institucijama, kako bi izmedju sebe mogli da razmjenjuju informacije.

On je istakao da Agencija ne smije biti selektivna i da mora uspostaviti takav sistem da će jedno isto ponašanje uvijek dovesti do iste odluke, odnosno do utvrđivanja kršenja zakona.

“Moramo da imamo predvidljivost u tom smislu”, kazao je Drakić.

On je najavio dubinsku kontrola nezakonitog bogaćenja.

Kazao je da su u Agenciji zatrpani predmetima koji su se trebali riješiti ranije. “Moja želja i interes je da se bavim onim što je sada bitno, u prethodnom periodu smo imali 564 zaostala predmeta, a u međuvremenu su stigla 244 nova predmeta. Nama će trebati dvije, tri godine da riješimo te predmete, a stalno će stizati novi”, kazao je Drakić, prenose Vijesti.

Članica Savjeta Aleksandra Šuković je pitala Drakića kako komentariše svoje neformalne susrete sa javim funkcionerima, na šta je Drakić odgovorio da nikoga od njih ne poznaje.

“Susretao sam se sa njima jer sarađujemo, a to neću raditi skriveno po tajnim mjestima, već u javnosti gdje svako može da nas vidi i slika. Od mene niko neće moći da očekuje da nešto zažmurim i maknem sa strane”, kazao je Drakić.

On je istakao da Agencija mora da ostvari mjerljive rezultate kako bi Crna Gora ušla u Evropsku uniju.

“Moje iskustvo koje sam imao posljednjih 20 godina i odnosi sa međunarodnim partnerima govore o tome da sam podoban kandidat za ovo mjesto. Bez obzira na ishod današnjeg izbora, ja ću uvijek biti prijatelj Agencije”, kazao je Drakić.

Milica Milutinović je kazala da oblast prostornog planiranja nikad nije ispraćena kako treba od strane Agencije.

“Kao neko ko je sarađivao sa bivšom direktoricom Agencije Jelenom Perović, mogu reći da je i njeno mišljenje isto”, rekla je Milutinović.

Ona je kazala da je nevladin sektor dao veći doprinos u borbi protiv korupcije u oblasti prostornog planiranja, nego državni organi. “Ministarstvo urbanizma radi po svome”, kazala je ona.

“Kao što ste vidjeli iz moje biografije, počela sam radno iskustvo u Upravi za antikorupcijsku inicijativu, i od samog starta sam mogla da vidim kako se Agencija razvija, do sada nisam vidjela da se pretvorila u ono što je bila ideja na početku”, rekla je Milutinović.

Prema njenoj ocjeni, dosadašnja saradnja Agencije sa tužilaštvom nije bila na zadovoljavajućem nivou, ali da se vide pomaci.

Milutinović je problematizovala to što je Agencija do sada rijetko reagovala samostalno po službenoj dužnosti.

Ona je govorila i o velikom broju ugovora o djelu u javnom sektoru, koji su, kako je kazala, ozbiljna zloupotreba radnika.

“Ja ne mogu da povjerujem da crnogorska Vlada komentariše sivu ekonomiju, a jedan su od najvećih kršilaca prava na rad”, istakla je Milutinović.

Ona je komentarisala i provjeru imovine javnih funkcionera, dodajući da bi detaljna takva provjera trebalo da bude osnov kada se neko zapošljava u državnoj upravi.

“Mora postojati sistem čišćenja iskvarenih službenika koji štete ugledu institucija”, rekla je Milutinović.

Kako je kazala, iskustvo je stekla u Upravi za antikorupcijsku inicijativu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i u kabinetu ministra bez portfelja.

Milutinović je odgovarala na pitanja članova Savjeta, a članica tog tijela Aleksandra Vojinović je pitala da li je upoznata sa nekom odlukom Agencije i da li je imala priliku ranije da ih čita.

Milutinović je komentarisala odluku u slučaju putovanja bivšeg člana Kabineta tadašnjeg potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića - Filipa Adžića u kojoj je ASK utvrdio da je on prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je pošao na darovani put u Dubai i Abu Dabi u decembru 2021. godine, što je morao da odbije ili da stranom poklonodavcu saopšti da takav poklon ne može da primi.

Ona je kazala da ta odluka nije bila precizna i da nije pravilno utvrđeno činjenično stanje.

“Neprecizne odluke i nejasna obrazloženja odluka bih ja odmah vraćala i one ne bi ni došle do suda”, kazala je Milutinović.

Ona je pohvalila rad sadašnjeg menadžmenta.

“Oni su brzo donijeli odluke u predmetima u koje je bivša direktorica čuvala u fioci. Bivši menadžment je imao mnogo prostora za popravku”, kazala je ona.