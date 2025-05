Vlasnik firme "MENHETN" D.O.O. je, kako tvrde, isporučila krevete i dušeke advokatu Draženu Milačiću iz Podgorice.

Izvor: MONDO

Našoj redakciji se obratio Željko Tomašević, vlasnik firme "MENHETN" D.O.O. koja je kako tvrde isporučila krevete i dušeke advokatu Draženu Milačiću iz Podgorice.

"Obraćam Vam se iz potrebe da se oglasim na Vašem portalu u vezi advokata Dražena Milačića iz Podgorice.

Naime, tokom 2023 godine moja firma "MENHETN" DOO je isporučila Draženu Milačiću 3 kreveta i 3 dušeka, koje je imenovani po dogovoru trebao da plati odmah po preuzimanju u iznosu od 2.910,00e.

On od tada niti plaća dug, niti se javlja na telefonske pozive i poruke. Na rješenje izvršitelja da plati dug , podnio je prigovor da čak nije ni primio namještaj, a posjedujemo potpisane otpremnice i uredno izdatu fakturu.

Kad bi se ponekad javio na telefon , rekao bi da će platiti dug i da nije to problem, međutim opet ništa. Ja sam mu na ulaznim vratima firme ostavio poruku da plati dug i da je prevarant i lažov, a on je sa tim pošao u MUP i prijavio da sam mu čak prijetio likvidacijom zbog čega sam morao da dajem izjavu u policiji. Moja ćerka i ja posjedujemo mnogo poruka koje smo poslali Draženu Milačiću i u kojima nigdje nema nikakve prijetnje već samo molba da uplati dug za robu koju smo mu isporučili i namontirali, a tom prilikom je i on bio prisutan. Ako treba možemo Vam sve poruke dati na uvid.

Tražio sam i poligraf na ovu optužbu koja nema veze sa istinom, jer pokušavam na svaki normalni način da dođem do svojih para. S obzirom da je Dražen Milačić prijavljen prije 10 godina zbog pokušaja otimanja stana od starice od skoro 80 godina, a sto je bilo i u novinama i na televiziji smatram da na ovaj način covjek ( koji to nije) shvati da mora dug da se plati. Ima mnogo jos detalja koje bih iznio, ali da skratim, obratio sam Vam se ne bih li postigao cilj, a istovremeno upozorio javnost o kakvom se čovjeku radi, kad je spreman na ovakve stvari."