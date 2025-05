Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Staniseljići, Šteke, dio Progonovića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bregovi Mijovća, Donji Crnci

Crnci.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Budva

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio naselja Petrovca : Brežine, Petrovac, Ulica V, Ulica XVII, Ulica I .

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Fraskanjel.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Grab – Dauti, Ivanje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Draškovina, Pavino Polje, Njegnjevo, Muslići, Zaton – Klinac, Zaton – stara škola, Sutivan, Ravna rijeka, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Planinica, Ljuta, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Juškovića potok, Feratovo polje, Pržišta, Donji Lepenac, Rudnica, Selišta-Sjenokosi, Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica, Lješnica, Tucanje, Orahovo i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (katkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Brvenica, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bać.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Seoca, Mala Crna Gora.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.