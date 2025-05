Mujović je u emisiji Javnog servisa "Dobro jutro Crna Gora" saopštio da imaju još jedno potencijalno rješenje za lokaciju koje analiziraju.

Izvor: Vlada Crne Gore

Lokacija preko puta Botuna, koja je vlasništvo Plantaža, je neprihvatiljiva i neadekvatna za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa seizmičkog aspekta i ona praktično otpada, saopštio je Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice.

Jedno od poslednjih rešenja koje sam predložio je opcija postavljanja kolektorskog postrojenja preko puta Botuna, dakle na površini koja je pod ingerencijom, odnosno koja je vlasništvo Plantaža. Napomenuću da je jedan od segmenata tog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i dio koji se bavi prečišćavanjem otpadnih voda iz Plantaža. Kada dođemo do neke potencijalne lokacije, prvo se obratim Vodovodu i njihovom stručnom konsultantu, dakle, nemačkoj kompaniji, koja uradi jednu brzu estimaciju da li je ta lokacija prihvatljiva sa više aspekata. Došli smo do saznanja da ta lokacija nije dobra iz jednog, ajmo da kažem, banalnog razloga. Tamo je šljunak, da kažem, beskrupulozno iskorišćavan, i to područje je neprihvatljivo i neadekvatno sa seizmičkog aspekta. Dakle, praktično ta lokacija otpada. Imamo sada još jedno potencijalno rešenje, ne bih danas o detaljima iz prostog razloga što ga analiziramo ponovo sa konsultantskom kompanijom. Kada budem imao tu njihovu procjenu, to je ono što ćemo, naravno, izaći u javnost i reći", kazao je Mujović, prenosi Dan.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je najavio da će danas, sa ministarkom prosvjete, nauke i inovacija Anđelom Jakšić, potpisati ugovor o ustupanju zemljišta za gradnju vrtića na Zlatici i na Starom aerodromu. Najavio je i da će Glavni grad vrlo brzo dodijeliti zemljište za gradnju osnovne škole iza nekadašnje fabrike Titeks.

"Na taj način rešavamo Zabjelo i ovaj dio koji gravitira oko Delte, dok se ne izgradi škola kod Delte", naveo je Mujović.

On se osvrnuo i na lokaciji u Botunu poručujući da je urađen elaborat o proceni uticaja izgradnje ovog postrojenja na životnu sredinu.

"Vodovodi i Glavni grad su se obratili Agenciji za zaštitu životne sredine da da saglasnost na elaborat. Bile su dve javne rasprave, veliki broj pitanja, ogroman broj zebnji ili nerazjašnjenih stavki koji su naveli građani, i sada je Vodovod u procesu odgovaranja na te njihove sumnje. Biće vrlo interesantno, dakle, rok je 90 dana da se odgovori na te njihove sumnje. Elaborat je predat 31. marta, dakle od tog dana, teče rok od 90 dana, kada je potrebno da bude odgovor na to. Vidjećemo kakvi će biti nalazi. Dakle, prosto radimo sve ono što je u granicama, da prosto riješimo ovo pitanje koje godina muči Podgoricu i koji stopira i dovodi pod znak pitanja svu razvojnu strategiju Podgorice u budućem periodu", naveo je Mujović, poručujući da je priča oko gradnje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda komplikovana priča.