Opština Budva moraće da preispitaju svoju odluku da se uvede potpuna zabrana saobraćaja u kontakt zoni Staroga grada i ukinu dva parkinga kod Lučke kapetanije i na staroj autobuskoj stanici koje koriste stanovnici najstarijeg dijela Budve.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose Vijesti to je stav Udruženja ugostitelja Budve koji su preksinoć održali sastanak zbog namjere Budve da uvedu nova pravila uoči i tokom sezone.

“Potrebno je da se postigne kompromis, jer uvođenje potpune zabrane saobraćaja je neizvodljivo. Naime, mora se obezbijediti u određenim vremenskim intervalima da se dozvoli vozilima za snabdijevanje ugostiteljskih, trgovinskih i ostalih objekata u Starom gradu, jer potpunom zabranom i najavom uvođenja električnih vozila, je nemoguće obezbijediti rad privrede”, istakli su ugostitelji.

Takođe, Opština će morati da preispita odluku da se ukinu dva ključna parkirališta u kontakt zoni, prenose Vijesti.

“Stanovnicima Starog grada treba da se dozvoli da svoja vozila parkiraju kod Lučke kapetanije i na staroj autobuskoj stanici”, jedan je od zaključaka sastanka.

Ugostitelji su saglasni da treba zabraniti parkiranje na rivi uz marinu i uz bedeme i da tu podržavaju odluku Opštine, prenose Vijesti.

Jasni zaključci Udruženja ugostitelja biće dostavljeni Opštini budva početkom naredne sedmice, kada će se Udruženje izjasniti i o namjeri Opštine da Stari grad ovoga ljeta bide tiha zona, bez buke, te da će svako kršenje biti strogo kažnjeno.

Predsjednik Opštine Nikola Jovanović najavio je prošle sedmice da će lokalna uprava uvesti “jasna pravila igre” koja će se morati poštovati ovoga ljeta.

“Kontakt zona Starog grada imala je do sada određene problematičnosti tokom ranijih sezona, kao što je buka, saobraćaj. Znate stav lokalne samouprave i ranijih odluka Skupštine opštine da je prostor Starog grada proglašen tihom akustičnom zonom i ovom prilikom mogu da poručim da sa tim neće biti kompromisa. Stari grad će biti tiha zona zabranjena za izvođenje muzike, za stvaranje buke, tako da će lokalna samouprava u saradnji sa lokalnim službama u potpunosti poštovati tu odluku, ali i vršiti sankcije na terenu protiv onoga ko se oglušuje i stvara buku”, naglasio je Jovanović.

“Tamo više neće biti moguće nijedno vozilo. Zonu Starog grada ćemo proglasiti pješačkom zonom, na način što će se postojeća saobraćajna rampa kod vrtića ukinuti a na njeno mjesto postavljeni potapajući stubići, koji će omogućiti da vozila nadležnih državnih organa u slučaju intervencije mogu da prođu, ostala vozila, pa ni vozila za dostavu neće moći više da budu prisutna u zoni Starog grada. Ovo su ujedno pripremne aktivnosti za izgradnju šetališta. Javnost je upoznata da smo kroz međunarodni konkurs dobili idejno rješenje za izgradnju šetališta, da smo uveliko u aktivnosti za izradu glavnog projekta i želimo da se na tom lokalitetu pripremimo, ono što je neminovnost u narednim godinama, a to je izgradnja šetališta od Staroga grada do Zavale, odnosno Bečića, a nakon toga i druge faze rekonstrukcija bečićkog šetališta. Šetalište treba da bude i ove godine, treba da bude korišćeno za ono što mu je namjena, a to je da je šetačka zona bez prisustva bilo kakvih automobila”, kazao je Jovanović.

On je naglasio da više neće biti parkinga kod Lučke kapetanije, da se vozila više neće moći parkirati duž marine, niti na staroj autobuskoj, prenose Vijesti.

“Prostor za parkiranje vozila koje posjeduju Starograđani obezbijediti na nekom od postojećih parkinga. Parking će biti obezbijeđen potpuno besplatno za stanovnike Starog grada uz određene propisane uslove, a to je dokaz nad vlasništvom nad nekretninom. Mislimo da ćemo na taj način povećati bezbjednost naših turista jer će biti oslobođen prostor u kontakt zoni za šetačke aktivnosti, za lakše održavanje komunalnog reda”, kazao je Jovanović

“Ušli smo u razgovore sa potencijalnim zakupodavcima na lokalitetu užeg gradskog jezgra. Iznajmićemo određene parking prostore i na taj način povećamo kapacitete za dodatnih 200 do 300 parking mjesta što će nam značajno pomoći u predstojećoj i narednim turističkim sezonama, dok se ne krene u realizaciju izgradnje garaža u strogom centru grada. Grad će obezbijediti o lokaciju za parkiranje turističkih autobusa”, zaključio je Jovanović, kako prenose Vijesti.