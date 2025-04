Predsjednik Opštine Budva je naglasio da više neće biti parkinga kod Lučke kapetanije, da se vozila više neće moći parkirati duž marine, niti na staroj autobuskoj, te da će lokalna samouprava naći dodatne parking prostore za taj dio grada

Stari grad ovoga ljeta biće tiha zona, bez buke i svako kršenje biće strogo kažnjeno. Zabranićemo saobraćaj motornim vozilima i motociklima u kontakt zoni Staroga grada, a biće zabranjeno parkiranje uz marinu, kod Lučke kapetanije, kao i staroj autobuskoj stanici. Duž šetališta u Budvi i Bečićima neće biti sive ekonomije, vanpijačne prodaje. Komunalni red biće uveden i strogo će se morati poštovati pravila koja su donijeta za odvijanje ovogodišnje sezone, prenose Vijesti.

Ovo je poručio danas predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović otvarajući prvu sjednicu Koordinacionog tijela za pripremu sezone, kojoj su prisustvovali predstavnici svih lokalnih službi, policije, Doma zdravlja, EPCG, hotelske industrije, ako i ugostitelji.

Jovanović je izjavio da će problemi iz prethodnih sezona biti prevaziđeni.

"Kontakt zona Staroga grada imala je do sada određene problematičnosti tokom ran ijih sezona , kao što je buka, saobraćaj. Znate stav lokalne samouprave i ranijih odluka Skupštine opštine da je prostor Staroga grada proglašen tihom akustičnom zonom i ovom prilikom mogu da poručim da sa tim neće biti kompromisa. Stari grad će biti tiha zona zabranjena za izvođenje muzike , za stvaranje buke, tako da će lokalna samouprava u saradnji sa lokalnim službama u potpunosti poštovati tu odluku, ali i vršiti sanakcije na terenu protiv onoga ko se oglušuje i stvara buku", istakao je Jovanović, pišu Vijesti.



On je najavio potpunu zabranu kretanja motornih vozila i motociklista u kontakt zoni Staroga grada.

"Tamo više neće biti moguće niti jedno vozilo. Zonu Staroga grada ćemo proglasiti pješačkom zonom , na način što će se postojeća saobraćajna rampa kod vrtića ukinuti a na njeno mjesto postavljeni 'potapajući stubići', koji će omogućiti da vozila nadležnih državnih organa u slučaju intervencije mogu da prođu, ostala vozila, pa ni vozila za dostavu neće moći više da budu prisutna u zoni Staroga grada. Ovo su ujedno pripremne aktivnosti za izgradnju šetališta . Javnost je upoznata da smo kroz m,eđunarodni konkurs dobili idejno rješenje za izgradnju šetališta , da smo uveliko u aktivnosti za iozradu glavnog projekta i želimo da se na tom lokalitetu pripremimo, ono što je neminovnost u narednim godinama a to je izgradnja šetališta od Staroga grada do Zavale, odnosno bečićča, a nakon toga i druge faze rekonstrukcija bečićkog šetališta. Šetalište treba da bude i ove godine , treba da bude korišćeno za ono što mu je namjena, a to je da je šetačka zona bez prisustva bilo kakvih automobila", kazao je Jovanović.



Jovanović je naglasio da više neće biti parkinga kod Lučke kapetanije, da se vozila više neće moći parkirati duž marine, niti na staroj autobuskoj, prenose Vijesti.

"Prostor za parkiranje vozila koje posjeduju Starograđani obezbijediti na nekom od postojećih parkinga. Parking će bniti obezbijeđen potpuno besplatno za stanovnike Staroga grada uz određene propisane uslove, a to je dokaz nad vlasništvom nad nekretninom. Mislimo da ćemo na taj način povećati bezbjendost naših turista jer će biti oslobođen prostor u kontakt zoni za šetačke aktivnosti, za lakše održavanje komunalnog reda. To je značajan iskorak i neće biti kompromisa. Što se tiče lokalne samouprave svjedočimo nekom nadekvatnom ponašanju da su propusnmice za ulazak vozila u kontakt zonu Staroga grada imali i neki koji za to nijesu imali potrebe. Na ovaj način ćemo sankcionisati sve potencijalne zlouzpotrebe koje smo imali", naglasio je Jovanović.

Jovanović je najavio da će lokalna samouprava naći dodatne parking prostore za taj dio grada.

"Ušli smo u razgovore sa potencijalnim zakupodavcima na lokalitetu užeg gradskog jezgra , odnosno Budva centar, da iznajmimo određene parking prostore i na taj način povećamo kapacitete za dodatnih 200 do 300 parking mjesta što će nam značajno pomoći u predstojećoj i narednim turističkim sezonama, dok se ne krene u realizaciju izgradnje garaža u strogom centru grada. Grad će obezbijediti lokaciju za parkiranje turističklih autobusa, više neće biti moguće zadržavanje autobusa u zoni južnog bulevara i sa tim aktivnostima smo već krenuli", kazao je Jovanović.



Jovanović je saopštio da je lokalna uprava uveliko počela sa aktivnostima na pripremi sezone, o čemu svjedoči javnost proteklog mjeseca brojnim akcijama uređenja, prenose Vijesti.

"Posebno se to odnosi na sređivanje komunalnog reda. Već sada imamo pojačane aktivnosti za regulaciju određenih problematičnosti, izricanja sankcija. To se odnosi na sankcionisanje zauzimanja javnih pšovršina, raznim nekim privrednim aktivnostima, nedozvoljenom parkiranju, uklanjanju havarisanih i napuštenih vozila, ali i i za regulaciju saobraćaja. Uveliko se izvode aktivnosti obilježavanja pješačkih prelaza , postavljanja vibracionih traka, nove saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru, ali i prigradskim zonama. Takođe , ono što smo uradili u prethodnom periodu je uklanjanje nezakonitog reklamiranja krečenjem potpornih zidova, uklanjanje nezakonito postavljenih bilborda. Na taj način se borimo protiv sive ekonomije, jer su te aktivnosti bile naplaćivane trećim licima, tako da smo kao lokalna samouprava pokazali beskompromisnost i u tom dijelu. Za sada je uklonjeno 4.000 kvadrata nezakonito postavljenih reklamnih površina, a moramo još 8.000 kvadrata da uklonimo na isti način. Radi se o značajnim površinama i prva smo opština koja se uhvatila u koštac sa suzbijanjem nezakonitog reklamiranja", istakao je Jovanović.