Kako tvrde mještani, najveće gužve stvaraju se kod Agroeksportove prodavnice.

U toku je izvođenje radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-29, Bar – Kamenički most – Krute, iz tog razloga, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 časova. Postavljena je i rampa, a prije nekoliko dana došlo je do incidenta, kada je vozač izašao iz automobila i fizički napao radnika na njoj.