Građani koji koriste usluge javnog prevoza ne mogu doći do osnovnih informacija o polascima autobusa, da li ima ili nema karata, jer autoprevoznici nemaju gdje prijaviti polaske, kao ni broj slobodnih mjesta u autobusima.

Izvor: Printscreen/Facebook

Nakon četiri i po godine brojni putnici i prevoznici, još uvijek nijesu dočekali da se autobuska stanica u Beranama stavi u funkciju.

Javnost, takođe, nije saznala ni šta se sve dešavalo u kompaniji "Simon vojaž", koja je odavno u stečaju i u okviru koje je poslovala autobuska stanica. Bivši radnici ovog preduzeća smatraju da je to svojevrsna sramota i za Opštinu i za državu i da bi neko zbog ovog problema trebalo dobro da se zastidi, kako prenosi DAN.

– Sve je počelo u maju 2020. godine, za vrijeme vlade Demokratske partije socijalista. Očekivali smo da će nova vlast riješiti problem. Promijenile su se tri vlade, a problem je ostao neriješen. I stanje je, zapravo, još gore nego što je bilo. Svi se prave ludi i niko niko nešta ne zna. Jednostavno niko se od nadležnih nije ni udostojio da nas primi na razgovor, ili da kaže jednu jedinu riječ o ovom velikom problemu za čitavi sjever države. Šta reći bez bruka i sramota – rekao je predstavnik bivših radnika Nenad Radičević.

Brojni autobusi u Beranama koji prolaze kroz ovaj grad za iskrcavanje i ukrcavanje putnika koriste improvizovano stajalište kod benzinske pumpe. Na taj način godinama se konstantno stvaraju saobraćajne gužve u ovom dijelu grada, s tim što ni bezbjednost učesnika u saobraćajnu na ovom mjestu nije riješena na odgovarajući način. Inače, preko Berana uglavnom saobraćaju svi autobusi koji se sa područja Srbije i Kosova upute ka unitrašnjosti i primorju Crne Gore. Takođe, građani koji koriste usluge javnog prevoza ne mogu doći do osnovnih informacija o polascima autobusa, da li ima ili nema karata, jer autoprevoznici nemaju gdje prijaviti polaske, kao ni broj slobodnih mjesta u autobusima, prenosi DAN.

Iz lokalne uprave ponavljaju da su svjesni da nije dobro što je autobuska stanica tako dugo van funkcije. Međutim, kako navode, rješavanje ovog pitanja nije u nadležnosti Opštine Berane:

– Znamo da nije dobro što još uvijek nema rješenja za aktiviranje autobuske stanice, ali rješavanje ovog pitanja nije u našoj nadležnosti, jer je ona pripadala privatnom preduzeću koje je otišlo pod stečaj. U datim okolnostima mi smo jedino mogli da obezbijedimo privremeno stajalište za autobuse. Ostaje da se nadamo da će konačno neko kupiti autobusku stanicu i vratiti je u nekadašnju funkciju, jer je to od opšteg značaja– ističu iz lokalne uprave.

Bivši radnici Simon vojža ističu da su potpuno razočarani kako se do sada tretiralo pitanje ponovnog aktiviranja autobuske stanice.

Mehmed Adrović nudio rješenja!

Predsjednik Skupštine opštine Petnjica Mehmed Adrović koji je i suvlasnik preduzeća "Simon vojaža", u minulom periodu uporno je tvrdio da u ovu kompaniju nije trebalo uvoditi stečaj i da postoji rješenje kako da se višegodišnji problemi prevaziđu.

– Firma je mogla i dalje da radi, ali neki radnici su smatrali da treba da se uvede stečaj. Nijesu htjeli da sačekaju da prođe kriza i da se stvari konsoliduju. I poslije svega ja sam siguran da ova firma može uspješno da radi. Potrebno je da se, uz pomoć države i partnera napravi plan izlaska iz krize koji ja imam i koji sam spremn da ponudim. Treba okončati stečaj i uz određena ulaganja,uz nešto manji obim poslova u odnosu na raniji period, firmu vratiti na zdrave noge – naglašavao je Adrović, dodajući da bi na taj način ponovo profunkcionisala i autobuska stanica u Beranama.

– Zna se da smo mi godinu dana štrajkovali tražeći da prduzeće Simon vojaž ode u stečaj. Nadali smo se da će poslije toga biti razumijevanja da se preduzeće ponobo stavi na noge. Međutim, potpuno smo razočarani, kako je ovo pitanje tretirano i od države i od Opštine, jer trebalo je obezbijediti samo milion eura da se autobuska stanica ponovo stavi u pogon – kazali su bivši radnici.

Proces prodaje preduzeća Simon vojaža, u okviru kog se nalazi autobuska stanica, zastao je izvjesno vrijeme poslije dešavanja u Privrednom sudu, kada je uhapšen i stečajni upravnik ove kompanije Saša Zejak. On je prodaju Simon vojaža oglašavao šest puta, da bi njena vrijednost na poslednjoj licitaciji koju je on zakazao pala na 700.000 eura. Novi stečajni upravnik, Lado Šekularac, je nakon toga poništio sve radnje koje su u tom postupku sprovedene i za prodaju više puta oglasio samo autobusku stanicu, i to po cijeni od 920.000 era, Međutim, ni na jednoj licitaciji nije bilo zainteresovanih za kupovinu autobuske stanice. Stečaj u Simon vojažu, najvećoj autoprevoznoj kompaniji na sjeveru države, uveden je nakon što su radnici prije toga godinu dana štrajkovali i tražili da im se isplate zarade i druga potraživanja.