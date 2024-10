Turistička organizacija Budve predala Osnovnom sudu u Kotoru predlog za donošenje rješenja o izvršenju, kojim bi se Opštini naredilo da izvrši ranije donijeto rješenje i iseli menadžerku grada Marijanu Božović

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Turistička organizacija Budve predala je juče Osnovnom sudu u Kotoru predlog za donošenje rješenja o izvršenju, kojim bi se Opštini Budva naredilo da izvrši ranije donijetu sudsko rješenje i ponovo ostavi rok od 24 časa da preda ključ od kancelarija na šestom spratu kompleksa TQ Plaze, te time iz nje iseli menadžerku grada Marijanu Božovi, pišu Vijesti.

Predlog rješenja o izvršenju, u koji su “Vijesti” imale uvid, potpisuje direktor TO Budva Nemanja Kuljača, a njime se ujedno i traži da se zbog neizvršenja sudskog rješenja koje je 23. septembra donio sudija tog suda Veljko Bulatović, a koje je bilo izvršno, sprovedu zakonske odredbe i novčano kazni Opština Budva.

Kazna za Opštinu, koju će platiti građani Budve, zbog neizvršavanja sudskih odluka od čelnika grada, ukoliko sud donese rješenje o izvršenju, mogla bi biti od 2.000 do 20.000 eura, dok je kazna za odgovorno lice (predsjednik ili potpredsjednica Opštine) od 200 do 2.000 eura.

Kuljača je, kako su “Vijesti” ranije objavile u dva navrata, pismeno tražio od potpredsjednice Opštine Jasne Dokić da se ispoštuje odluka Osnovnog suda i izvrši primopredaja ključeva, ali se ona na to oglušila.

“Rješenjem Osnovnog suda u Kotoru od 23. septembra je odlučeno da se određuje privremena mjera, pa se zabranjuje protivniku obezbjeđenja Opštini Budva da preduzima radnje i izvrši promjene na stvarima odnosno poslovnim prostorima ukupne površine 401 i 372 kvadrata u zgradi TQ Plaze, koje mogu nanijeti štetu TO Budva. Da po prijemu ovog rješenja u roku od 24 časa Opština Budva preda ključeve od kancelarija koje se nalaze desno od glavnih ulaznih vrata i to desno od muškog toaleta, te omogući predlagačima obezbjeđenja da nesmetano koristie naprijed navedene nepokretnosti i da se nadalje uzdrži od bilo koje radnje koja onemogućava predlagača obezbjeđenja u mimom i nesmetanom korišćenju nepokretnosti. Takođe je odlučeno da ova privremena mjera se određuje na teret i rizik predlagača obezbjeđenja i ima trajati do pravosnažnog okončanja postupka po tužbi za smetanje posjeda, te da ova privremena mjera ima snagu izvršne isprave shodno čl. 442 Zakona o parničkom postupku”, piše u predlogu dostavljenom kotorskom sudu.

Kuljača je naveo da je TO Budva uputila dopis potpredsjednici Opštine Budva Jasni Dokić 25. septembra, kao i menadžerki Opštine Marijani Božović, prenose Vijesti.

“Navedenim dopisima smo predložili da se postupi u cjelosti u skladu sa rješenjem Osnovnog suda u Kotoru, te da se primopredaja ključeva izvrši 26. septembra u 8 časova u prostorijama Turističke organizacije, na šestom spratu u zgradi TQ Plaze. Cijeneći da do 10 časova nije postupljeno po predmetnom rješenju Osnovnog suda u Kotoru, te da nije izvršena primopredaja ključeva, TO Budva je tog dana, 26. septembra, dostavila Opštini Budva novi dopis, kojim je lokalna uprava ponovo pozvana da postupi po navedenom sudskom rješenju. Predloženo je da se primopredaja ključeva izvrši 27. septembra u 8 časova u prostorijama Turističke organizacije, a sve da bi se zaštitio ugled Opštine Budva i Turističke organizacije. Međutim, ni 27. septembra Opština Budva nije postupila po rješenju Osnovnog suda u Kotoru”, navodi se u predlogu.

Kako Opština nije izvršila obavezu koju je trebala sudskim rješenjem, iz TO Budva pozivaju Osnovni sud na primjenu odredbe člana 230 u vezi sa članom 231 ZIO.

“Tom odredbom je propisano da ako je na osnovu izvršne isprave izvršni dužnik dužan da učini određenu radnju koju umjesto njega, po zakonu ili pravnom poslu, ne može da učini drugo lice, sud će rješenjem o izvršenju ostaviti izvršnom dužniku primjeran rok za ispunjenje obaveze i zaprijetiti mu izricanje novčane kazne. Stavom 2 navedenog člana je propisano da u slučaju ako izvršni dužnik u određenom roku ne ispuni obavezu, sud će rješenjem izreći odgovornom i pravnom licu novčanu kaznu u rasponu za odgovorno lice od 200 do 2.000 eura, a za pravno lice od 2.000 do 20.000 eura”, navode iz TO Budva.

Na kraju, iz TO Budva predlažu kotorskom Osnovnom sudu da odredi izvršenje protiv Opštine Budva, te da joj zabrani preduzimanje radnje i promjenu na stvarima, odnosno poslovnim prostorima u TQ Plazi, te da u roku od 24 časa preda ključeve od kancelarija.

Iz Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva “Vijestima” je rečeno da su oni podnijeli Vijeću Osnovnog suda prigovor na rješenje o iseljenju kancelarija.

Ranije su iz ovog opštinskog resora sudsko rješenje nazvali političkim i nezakonitim.

Krajem avgusta, pozivajući se na član 59 Zakona o lokalnoj samoupravi, potpredsjednica Jasna Dokić je poništila odluku Skupštine opštine iz septembra 2022. kojom je lokalna uprava dala kancelariju Turističkoj organizaciji, te sporni poslovni prostor ustupila službi gradske menadžerke.

U osnovi sukoba oko kancelarije leži sukob, politički rat dva suprotstavljena politička bloka nastala rascjepom nekadašnjeg jedinstvenog Demokratskog fronta, koga je na izborima 2022. predvodio sada pritvoreni predsjednik Opštine Milo Božović.