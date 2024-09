Turistička organizacija Budve pozvala je danas potpredsjednicu Opštine Jasnu Dokić da poštuje i sprovede bez odlaganja, u datom roku od 24 časa, odluku Osnovnog suda iz Kotora koja je pravosnažna i konačna.

Izvor: MONDO

U Osnovni sudu u Kotoru, sudija Veljko Bulatović donio je rješenje o privremenoj mjeri kojom je naređeno Opštini Budva da u roku od 24 časa od prijema rješenja oslobodi kancelariju na šestom spartu TQ Plaze i ključeve preda TO Budva. U kancelariji je menadžerka grada Marijana Božović. Opština je juče u popodnevnim časovima primila sudsko rješenje, pišu Vijesti.

“Molimo organe Opštine da nalože menadžerki Marijani Božović da preda ključeve kancelarije TO Budva u roku od 24 časa i ukloni obezbjeđenje kako bi TO Budva, kojoj je na ovaj način ugroženo nesmetano funkcionisanje, mogla da normalno nastavi da radi na pripremi predstojećih događaja i naredne turističke sezone.Nadamo se da nakon ovoga niko više neće svjesno kršiti zakon kako bi ostvario vlastite političke i druge ciljeve. Odlučno ćemo se suprotstaviti svakoj politizaciji i namjernim protivpravnim aktivnostima bilo koga jer nećemo dozvoliti nikakvu zloupotrebu zakona, što potvrđuje i ovaj postupak koji je svojevrsni šamar i crveni karton za svako nelegalno i nasilno kvazipoltičko postupanje”, kazao je "Vijestima" direktor TO Budve Nemanja Kuljača.

Pokazali su se, kako je naglasio, neutemeljenim svi “argumenti” predstavnika Opštine i sekretara za zaštitu imovine Ivanovića na šta smo sve vrijeme ukazivali, pišu Vijesti.

"U više navrata, svjesni pažnje cjelokupne crnogorske javnosti za sve što se dešava u Budvi, pozivali smo g-đu Dokić da riješimo problem uz dogovor, nažalost bez efekta.Svima je dobro poznato da je pitanje radnog prostora Službe menadžera Opština Budva mogla riješiti na drugi način jer upravo u TQ centru, ali i na drugim mjestima Opština Budva ima brojne prazne kancelarije. Pozivamo zato sve u Opštini Budva da se uzdrže od politizacije organa lokalne samouprave. Neodgovorni pojedinci kršenjem zakona i samovlašćem štete ugledu lokalne samouprave i to stanje nažalost traje već duže vrijeme zbog čega trpe građani Budve, turisti i naša privreda", naglasio je Kuljača i dodao:

“Pozivamo Opštinu Budva i potpredsjednicu Dokić da se već od danas aktivno uključe u organizaciju dočeka Nove godine, najvećeg i najpoznatijeg događaja koji Budvu čini regionalnim centrom dešavanja i najpopularnijim mjestom na Balkanu. Razmimoilaženja i neslaganja, ako i postoje, jer ih na našoj strani nema, moraju se ostaviti po strani u interesu građana i privrednika, zbog kojih svi postojimo kao organi uprave. Pored otežanog funkcionisanja i opstrukcije od strane IO i konstantnog ometanja i stvaranja neprijatnosti i pritiska TO Budva obavlja sve zadatke definisane Programom rada. Pred nama su, pored dočeka Nove godine, i Fešta od ruštula na Svetom Stefanu, Dan Širuna, najstarija budvanska fešta i Lignjada u Petrovcu i očekujemo, kao i uvijek, dobro raspoloženje i da predstavimo Budvu u najljepšem svjetlu”, zaključio je Kuljača.

Međutim, u Opštini Budva odluku Osnovnog suda smatraju političkom, pišu Vijesti.

"Shodno donijetom Rješenju od strane sudije Veljka Bulatovića kojim se usvaja privremena mjera predložena od strane Turističke organizacije Budva ovim putem obavještavam javnost da je očigledno da se radi o političkoj odluci, a ne odluci koja je donijeta na osnovu pozitivno pravnih propisa Crne Gore. Za ukazati je da je Rješenje donijeto uz bitne povrede odredbi Zakona o parničnom postupku i Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Crne Gore. Odluka je donijeta od strane nenadležnog suda budući da je između Ugovornih strana ugovorena nadležnost Privrednog suda Crne Gore, te da je Privredni sud nadležan za sporove povodom smetanja državine”, naglasio je vd sekretara za zaštitu imovine Opštine Budva Vlado Ivanović u saopštenju dostavljenom "Vijestima".

Odluka je donijeta na osnovu lažnih navoda predlagača obezbjeđenja i nalaza vještaka koji nije odrađen za potrebe sudskog postupka.

"Već po privatnom nalogu predlagača obezbjeđenja , odnosno TOB-a. Osim toga protivniku predlagača nije ostavljeno pravo žalbe, već se navodi da shodno članu 442 ZPP-a na ovo rješenje nema se pravo prigovora.Za ukazati je da smo za ovo rješenje saznali iz medijskog članka prije nego je isto dostavljeno strankama u postupku, što po mom skromnom mišljenju predstavlja sramotu za crnogorsko pravosuđe. Ujedno, netačni su navodi iz rješenja da je predlagač obezbjeđenja imao državinu nad nepokretnostima u kojima se nalazi Služba menadžera , imajući u vidu da Služba menadžera nikada nije iseljena iz kancelarija na VI spratu TQ plaze", istakao je Ivanović.

Podsjećamo "Vijesti" su juče objavile informaciju da je Osnovni sud donio privremenu mjeru, o kojoj navodno su u Opštini Budva saznali čitajući tekst nezavisnog dnevnika.