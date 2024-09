Na šestom spratu nalazi se kompleks kancelarija, ukupno 401 kvadrtata, od kojih je jedna koju je sada “preotela” Opština pripala službi menadžera, dok ostale koriste zaposleni u TO Budva.

Turistička organizacija Budva podnijela je zahtjev kotorskom Osnovnom sudu da donese privremenu mjeru i zabrani Opštini Budva korišćenje kancelarije na šestom spratu kompleksa “TQ Plaza”.

To piše u zahtjevu u koji su “Vijesti” imale uvid, a kojom je osporena odluka potpredsjednice Opštine Budva Jasne Dokić, koja je krajem avgusta praktično oduzela kancelariju TO Budva i dala ih na upravljanje novoimenovanoj menadžerki grada Marijani Božović.

Ovim je praktično počeo otvoreni rat između dvije strane, iza koga stoje dva zaraćena politička tabora nastala rascijepom jedinstvene koalicije, nekadašnjeg Demokratskog fronta, koju je na oktobarskim lokalnim izborima 2022. godine predvodio, sada pritvoreni, još uvijek aktuelni, predsjednik Opštine Budva Milo Božović, pišu Vijesti.

Na čelu TO Budva se nalazi Nemanja Kuljača, koji je bio drugi na listi “Za budućnost Budve – Mladen Mikijelj” na majskim lokalnim vanrednim izborima ove godine, a opštinsku administraciju predvode kadrovi liste “Budva naš grad – Nikola Jovanović”, koju je neformalno podržao pritvoreni Božović i koju i dalje kontroliše.

Dvije sukobljene strane se mjesecima optužuju, a zbog nemogućnosti da i jedna i druga obezbijede većinu u lokalnom parlamentu nakon majskih izbora, Budva se ponovo našla u izbornom ciklusu, drugom za nepunih pola godine.

Podsjećamo, Dokić, koja je inače bila druga na listi “Budva naš grad” krajem avgusta, stavila je van snage skupštinsku odluku iz septembra 2022. kojom je Opština Budva dala na korišćenje i upravljanje kancelariju na šestom spratu u TQ Plaza.

Kancelariju je koristio pomoćnik direktora TO Budva Nikola Kralj. Nakon imenovanja Marijane Božović, koju je postavila Dokić, uslijedile su višednevni pokušaju Opštine da uđu u kancelariju, koju je nekada koristio Milo Božović dok je bio menadžer grada, prije nego što je zamijenio Marka Carevića u fotelji prvog čovjeka grada, a koji je kancelariji u martu prošle godine uoči pritvaranja dao Kuljači na korišćenje.

Dokić je svoju odluku o oduzimanju kancelrija, jer je danima morala čak i policija da reaguje, jer je dolazilo do verbalnih okršaja i svađa, pozivajući se na član 98 stav 1 tačka 27 Statuta Opštine Budva koji propisuje da predsjednik Opštine privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine, u skladu sa zakonom. Prilikom donošenja odluke Dokić se pozvala i na član 59 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Sporna kancelarija gradskog menadžera je u istom hodniku sa ostalim,odnosno imaju ista ulazna vrata.

Nakon odluke Dokić, u TO Budva nijesu sjedjeli skrštenih ruku pa su svoga osnivača, Opštinu Budva, tužili pred kotorskim sudom zatraživši da se donese privremena mjera, zbog nezakonitog oduzimanja kancelarija.

Kako se navodi u zahtjevu, u koji su “Vijesti” imale uvid, od Osnovnog suda se traži da odredi privremenu mjeru i zabrani Opštini Budva da “preduzme radnje i izvrši promjene na stvarima u poslovnim prostorima”.

“Da Opština Budva preda TO Budva ključeve od kancelarija koje se nalaze desno od ulaznih vrata te omogući nesmetano korišćenje kancelarije, i da se nadalje uzdrži od bilo koje radnje koja onemogućava TO Budva da koriste pomenutu nepokretnost”, piše u zahtjevu.

IZ TO Budva se pozivaju na odluku Odbora povjerenika Opštine Budva iz septembra 2022, kojom će ovoj organizaciji dati na upravljanje i korišćenje poslovni prostori u kompleksu TQ Plaza.

“Članom 4 navedene odluke je određeno da Turistička organizacija Budve stiče parvo da uđe u posjed poslovnih prostora”, piše u zahtjevu.

Podsjećaju da je u martu prošle godine zaključen ugovor između Opštine i TO Budva, koji je potpisao predsjednik Opštine Milo Božović (prim. aut., Božović je uhapšen 13. aprila 2023).

“Ugovorom Opština Budva je dala Turističkoj organizaciji na korišćenje poslovne prostore od 401 kvadrata na šestom spratu i 372 kvadrata na trećem spratu TQ Plaze. Zaključenjem ugovora TO Budva je u martu prošle godine ušla u posjed poslovnih prostora i nesmetano ih koristila do 12. avgusta ove godine. Tog dana, Marijana Božović, zaposlena u Opštini Budva je stavila na vrata jedne od kancelarija svoje ime u ušla, dok u njoj nije bilo zaposlenih. Zatim, je 21. avgusta pokušano od osoba zaposlenih u Opštini Budva da se zamijeni brava na spornoj kancelariji. Tog dana postavljeno je obezbjeđenje od strane Opštine Budva koje je fizički branilo da se uđe u kancelariju naredna dva dana. Potom je 27. avgusta primijećeno da su od strane Opštine Budva zamijenjene brave na četiri kancelarije i na vratima jedne od njih je bila zalijepljena Odluka o stavljanju van snage odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora TO Budva”, navodi se u sudskom zahtjevu.

Kako iz TO Budva ističu donošenje privremene mjere je potrebno da bi se spriječila “upotreba sile i nastanak nenadoknadive štete Turističkoj organizaciji Budva jer joj je onemogućeno da radi ustaljenim i planiranim tokom, a sve u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma”.

Nakon što su preuzeli sporne kancelarije, iz Opštine Budva su tada “Vijestima” saopštili da “zbog nesavjesnog upravljanja imovinom Opštine Budva i nezakonitog sprečavanja novoimenovane menadžerke grada Marijane Božović da koristi kancelarije Službe menadžera koje su u vlasništvu opštine, poništena je odluka o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Turističkoj organizaciji”.

Iz Opštine su tada saopštili “Vijestima” da su podnijete krivične prijave protiv odgovornih u TO Budva.

I dok se čeka odluka kotorskog suda, previranja u Turističkoj organizaciji se nastavljaju. Vijesti su objavile da su četiri člana Izvršnog odbora, koji rukovodi TO Budva, podnijela ostavku, te time omogućili izbor novog sastava ovog tijela koje upravlja najbogatijom lokalnom turističkom organizacijom u zemlji.

Ovim je otvoren put da nakon izbora novih članova bude smijenjen Kuljača sa mjesta direktora, čime se rat te dvije sukobljene strane nastavlja u susret novembarskim vanrednim izborima.

Sada je sve na potpredsjednici Jasni Dokić da zakaže Skupštinu Turističke organizacije Budva, jer to ne može da uradi pritvorni Božović koji se nalazi na čelu Skupštine TO Budva.

Biće interesantno na koji način će biti imenovan novi saziv Izvršnog odbora, jer verifikaciju daje Ministarstvo turizma na čijem je čelu Simonida Kordić.