Dosad se vikom, galamom, glasnom muzikom ili pjevanjem te mehaničkim izvorima buke poput one koja dopire od motora mašina mir u zgradi i njenom dvorištu nije smio narušavati radnim danima od 16 do 18 i od 21 do 6 sati dok je vikend bio bez zabrana.

Izvor: MONDO

Sekretarijat za komunalne poslove Glavnog grada pripremio je nacrt odluke o kućnom redu u stambenim zgradama kojom se između ostalog mijenjaju pravila o svojevrsnoj opuštenosti u danima vikendima, piše CdM.

Po novoj odluci ništa od ovoga ne smijete sada ni vikendom od 13 do 17 časova, i od 23 do 8 sati.

Kao razlog za donošenje odluke navedeno je da je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o održavanju stambenih zgrada kojim je propisano ovlašćenje jedinici lokalne samouprave da donese propis kojim bi se bliže normirali uslovi kućnog reda kojih se moraju pridržavati etažni vlasnici.

Odlukom je predviđeno da u lavabou nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmeta koji mogu zapušiti ili oštetiti kanalizacione instalacije. Novi propis propisuje da zajedničke djelove stambene zgrade i zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade, svi stanari koriste u skladu sa njihovom namjenom, te da se o tome stara skupština stambene zgrade, upravnik zgrade i stanari, prenosi CdM.

Takođe, propisano je da je zabranjeno zajedničke prostorije u zgradi koristiti za stanovanje ili za obavljanje poslovne djelatnosti, osim kada je zajednička prostori ja u skladu sa posebnim propisom pretvorena u stan ili poslovnu prostoriju.

U zajedničkim stanovima je, prema odluci, zabranjeno demontirati zajedničke uređaje ili instalacije ili vršiti druge popravke bez pisane saglasnost skupštine i pravog ili drugog lica kojem se povjere poslovi održavanja zgrade, ili vlasnika posebnog dijela zgrade.

“Zabranjeno je probijanje novih otvora za dimnjake suprotno tehničkim propisima, projektu zgrade i bez odobrenja nadležnog organa. Zatvaranje dimnjaka i ventilacionih otvora je zabranjeno, kao i priključivanje na ventilacione kanaleumjesto dimnih kanala”, piše u dokumentu.

Odlukom je precizirano da se u stambenim zgradama i u prostorijama koje imaju ugrađenu protivpožarnu zaštitu moraju održavati hidranti, aparati.

Nacrtom odluke o kućnom redu u stambenim zgradama uvedene su kazne i za stambene zgrade kao pravno lice. Od 150 do 10.000 eura predviđena je kazna za stambenu zgradu kao pravno lice u slučaju da se neobezbijedi ispravnost protivpožarnih uređaja i redovno održavanje dimnjaka, kao i ukoliko ne obezbijedi aparat za gašenje požara sa uputstvom za upotrebu.

Isti raspon kazni predviđen je i za pravno lice ako ono nema ugrađenu izolaciju ili na drugi način nije obezbijedio prostoriju u kojoj se obaljanje djelatnosti stvaraju para, dim, mirisi i nastaje buka od rada uređaja. Za ovaj prekršaj predviđena je i kazna za odgovorno lice u pravnom licu i to u iznosu od 20 do 1.000 eura, dok je za preduzetnika predviđena kazna od 50 do 3.000 eura, prenosi CdM.