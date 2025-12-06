On je dodao da se kaje i žali zbog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj, koje nijesam poznavao, navodeći da je bio isprovociran.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Na suđenju za dvostruko ubistvo u Višem sudu u Bijelom Polju, optuženi Alija Balijagić je pred sudijom Bojanom Radović iznio završne riječi u kojima je priznao djelo, ali i poručio da će žaliti do kraja života što nijesam ubio još četvoricu koji su mu dolazili do kuće s oružjem.

"Nije mi bila namjera da ih ubijem i samo mi je žao što nijesam ubio onu četvoricu. Zbog njih sam ukrao pušku i njima spremao "porciju". Žao mi je što ih nijesam ubio. Žaliću do groba zbog toga" kazao je Balijagić.

On je dodao da se kaje i žali zbog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj, koje nijesam poznavao, navodeći da je bio isprovociran. "Jovan mi je rekao da se gubim i da me njegove oči više ne vide. Tom prilikom sam mu kazao da ni njegove oči više nikoga gledati neće. I to je dokaz da ubistvo nijesam izvršio podmuklo. To sam uradio javno" kazao je optuženi.

Balijagiću se optužnicom stavlja na teret da je 25. oktobra prošle godine, u selu Sokolac, svirepo ubio brata i sestru Jovana i Milenku Madžgalj.

On je uputio prigovor na psihijatrijski nalaz, u kojem je ustanovljeno da je bio uračunljiv u trenutku djela. "Kako mogu biti normalan nakon 32 godine u zatvoru? Koliko god da me osudite, sa svojih 65 godina znam da kaznu doživotnog zatvora ne mogu izdržati "poručio je Balijagić.

U ime oštećene porodice, brat ubijenih Velibor Madžgalj zatražio je najstrožu kaznu i istakao da za ubistvo nije kriv samo optuženi, već i Centar bezbjednosti „Sjever“. "Sve ovo su mogli da spriječe "rekao je Madžgalj.

Punomoćnik porodice, advokat Miladin Joksimović, dodao je da bi za ovakvo djelo bila potrebna smrtna kazna. "Porodica smatra da za smrt njihovih najmilijih nije kriv samo Balijagić, već i Centar bezbjednosti. Da su znali i reagovali na vrijeme, do ubistva ne bi došlo " kazao je Joksimović.

Zastupnica optužnice Vanja Rakonjac izjavila je da je djelo dokazano i zatražila maksimalnu kaznu zatvora. Presuda će biti saopštena 8. decembra u 10:30.

Branilac po službenoj dužnosti, advokat Rešad Muzurović, istakao je da ostaju nedoumice, poput utvrđivanja ostalih tragova i potrebe psihijatrijskog vještačenja. " Kod Balijagića su u trenutku djela bili prisutni emocionalna uzbuđenost i strah. Sud treba da prihvati tezu o ubistvu na mah i da izrekne što blažu kaznu " poručio je Muzurović.