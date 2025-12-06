Predstavnici nevladinih organizacija i građanski aktivisti osudili su komentar Vraneša.

Izvor: Opština Pljevlja

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda formiraće, po službenoj dužnosti, predmet zbog uvredljivog komentara koji je predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio direktorici Centra za istraživačko novinarstvo Milki Tadić Mijović, saopšteno je Vijestima iz institucije Ombudsmana.

Komentarišući izjavu Tadić Mijović, Vraneš je na Instagramu, citirajući Njegoša, napisao: “Kazuj babo jesi li vještica? Jesam kneže, nije fajde kriti”.

Vraneš je sinoć saopštio da mu nije bila namjera da bilo koga uvrijedi, pa ni Tadić Mijović. Tvrdi da je odgovor njoj bio “isključivo političke prirode, a ne lične”.

Predstavnici nevladinih organizacija i građanski aktivisti osudili su komentar Vraneša.

Oni su zatražili pokretanje odgovarajućih postupaka protiv Vraneša pred nadležnim institucijama, a od njegovog koalicionog partnera, premijera Milojka Spajića, da hitno omogući razrješenje predsjednika Opštine Pljevlja.

Dvadeset poslanica Skupštine, od ukupno 23, saopštilo je sinoć da najoštrije osuđuju “neprimjerene i ponižavajuće riječi koje je Vraneš uputio Tadić Mijović”.