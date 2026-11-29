Grčka se suočava sa najtežim migrantskim talasom ove godine, nakon što je u poslednjih 48 sati kod Krita spaseno oko 1.000 ljudi, dok ih je još nekoliko stotina stiglo na ostrvo.

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Grčka je danas saopštila da su protekla 48 sata bila najteži period ove godine kada je riječ o dolascima migranata, nakon što je kod Krita sa čamaca spaseno oko 1.000 ljudi, dok je još nekoliko stotina tokom vikenda stiglo na to ostrvo.

Vlasti su danas spasile 190 ljudi sa tri čamca nakon što su ih u blizini Krita uočili dronovi agencije Evropske unije za granice Fronteks, saopštila je grčka obalska straža, dodajući da su oni prevezeni u obližnje luke Kaloi Limenes i Jerapetru.

Oko 1.000 migranata spaseno je juče u desetak odvojenih akcija kod Krita, dok je oko 700 stiglo do njegove obale, izjavio je zvaničnik grčke obalske straže za Rojters. Istog dana, na stenovitom dijelu obale obližnjeg ostrva Gavdos pronađena su tijela dvojice migranata.

Ministar za migracije Tanos Plevris izjavio je danas za televiziju Skaj da je migrantski talas u posljednjih 48 sati bio „najteži“ ove godine. Ukupan broj migranata na ostrvu dostigao je oko 2.500, što je premašilo kapacitete lokalnih prihvatnih centara.

Raste broj onih koji bježe od sukoba u Sudanu

Stotine migranata autobusima su prevezene u luku Iraklion na istoku ostrva, gdje su mnogi ostali na otvorenom jer je privremeni prihvatni centar bio pun, pokazali su snimci lokalnih medija. Plevris je najavio da će sljedeće sedmice prema Kritu isploviti brod kojim će početi redovno prebacivanje migranata u prihvatne centre na grčkom kopnu.

Grčka, dugogodišnja ulazna tačka u Evropu za migrante i izbjeglice sa Bliskog istoka, iz Afrike i Azije, bila je u središtu evropske migracione krize 2015. i 2016. godine, kada se na njena ostrva iskrcalo gotovo milion ljudi, uglavnom iz Turske.

Iako je broj dolazaka od tada smanjen nakon što je Atina pojačala pomorske i granične patrole, posljednjih godina naglo je porastao broj dolazaka iz Libije, ponajviše državljana Bangladeša i ljudi koji bježe od sukoba u Sudanu.

Grčka želi da šalje odbijene tražioce azila u Ruandu

Time je otvorena nova južna ruta prema ostrvu Gavdos i južnoj obali Krita. Porast migracija u pojedinim djelovima Evrope podstakao je podršku nacionalističkim i krajnje desnim strankama i primorao brojne vlade da uvedu strože migracione politike usmjerene na nadzor granica, odvraćanje i vraćanje migranata, ističe Rojters.

Grčka je ove godine pojačala repatrijaciju odbijenih tražilaca azila i, zajedno sa još četiri zemlje Evropske unije, od sljedeće godine planira da mnoge od njih šalje u deportacioni centar u Ruandi.