Pogođen brod u Crnom moru u ekonomskoj zoni Bugarske.

Izvor: YouTube/Screenshot/ATACK News

Danas je u Crnom moru pogođen brod koji je prevozio pšenicu na kom je bila posada od 12 turskih državljana, piše "Rojters". Nakon što su pogođena tri komercijalna broda na ušću rijeke Dunav u Rumuniji minulog vikenda, sukobi na Crnom moru su se nastavili i danas.

Brod sa posadom od 12 ljudi iz Turske je plovio sa zastavom Somalije. U trenutku napada, u blizini je bio bugarski vojni transportni helikopter koji je došao po posadu koja je uspjela da se evakuiše sa broda.

Vidi opis Drama u Bugarskoj, dronovi potopili brod: NATO hitno podigao avione i helikoptere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Gianluca Vannicelli/ipa-agency / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: KEIZO MORI / UPI / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Msgt. Andrew Sinclair/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Prezat Denis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Printscreen/Jonathan Winton Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Frederic Moreau / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Svi su u dobrom stanju, prošli su bez ozbiljnijih povreda. Brod je prevozio pšenicu, oko 3.000 tone pšenice je bilo na brodu koji je krenuo iz Rumunije u Egipat.

Napad se dogodio u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Bugarske. Bugarska je odmah mobilisala Obalsku stražu da potraži preživjele koje je potom spasio vojni transportni helikopter koji je bio u blizini mjesta napada.