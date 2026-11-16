Pogođen brod u Crnom moru u ekonomskoj zoni Bugarske.
Danas je u Crnom moru pogođen brod koji je prevozio pšenicu na kom je bila posada od 12 turskih državljana, piše "Rojters". Nakon što su pogođena tri komercijalna broda na ušću rijeke Dunav u Rumuniji minulog vikenda, sukobi na Crnom moru su se nastavili i danas.
Brod sa posadom od 12 ljudi iz Turske je plovio sa zastavom Somalije. U trenutku napada, u blizini je bio bugarski vojni transportni helikopter koji je došao po posadu koja je uspjela da se evakuiše sa broda.
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Svi su u dobrom stanju, prošli su bez ozbiljnijih povreda. Brod je prevozio pšenicu, oko 3.000 tone pšenice je bilo na brodu koji je krenuo iz Rumunije u Egipat.
Napad se dogodio u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Bugarske. Bugarska je odmah mobilisala Obalsku stražu da potraži preživjele koje je potom spasio vojni transportni helikopter koji je bio u blizini mjesta napada.