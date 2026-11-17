Promjenljivo do pretežno oblačno.

Promjenljivo do pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje tokom dana se očekuje dosta suvog vremen, tek ponegdje povremena kiša. U južnim predjelima krajem dana povremeno kiša, koja će u noćnim satima pojačati i proširiti se na ostali dio zemlje. U nižim predjelima na sjeveru, u jutarnjim časovima, mjestimično moguća magla. Vjetar slab do umjeren, u drugom dijelu dana u pojačanju, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 8 do 20 stepeni.