Uporedna analiza obuhvata deset država: Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Tursku, Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Crna Gora ostvaruje dobar nivo spremnosti za članstvo u Evropskoj uniji EU u osam posmatranih oblasti, pokazuju podaci iz uporedne tabele koja je dio Informacije o Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za 2026. godinu, o kojoj je Vlada odlučivala prošle sedmice, piše RTCG.

U tabelarnom prikazu opšte spremnosti za članstvo u EU, Crna Gora je dobila ocjenu četiri, odnosno dobar nivo spremnosti, u oblastima reforme javne uprave, pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode izražavanja, pravde, slobode i bezbjednosti, borbe protiv organizovanog kriminala, kao i razvoja funkcionalne tržišne ekonomije.

Ista ocjena dodijeljena je i za Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, dok za oblast temeljnih prava u tabeli nije navedena posebna ocjena.

Uporedna analiza obuhvata deset država: Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Tursku, Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu.

Posebno se izdvajaju rezultati Crne Gore u oblasti reforme javne uprave, gdje je ocijenjena sa četiri, dok prosječna ocjena deset posmatranih država iznosi 2,75.

U oblasti Poglavlja 23 Crna Gora takođe ima ocjenu četiri, naspram prosjeka od 2,30. Isti rezultat ostvarila je u oblasti pravosuđa, gdje je prosječna ocjena 2,30, kao i u borbi protiv korupcije, u kojoj prosjek iznosi 2,35, prenosi RTCG.

Kada je riječ o slobodi izražavanja, Crna Gora je ocijenjena četvorkom, dok prosjek posmatranih država iznosi 2,20. To je ujedno jedna od oblasti sa najnižim prosječnim rezultatom u uporednom prikazu.

U okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, Crna Gora je dobila ocjenu četiri, dok prosjek deset država iznosi 2,75. Isti rezultat ostvarila je i u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, u kojoj prosječna ocjena iznosi 2,50.

Dobar nivo spremnosti Crna Gora bilježi i u oblasti postojanja funkcionalne tržišne ekonomije, sa ocjenom četiri. Prosječna ocjena svih deset država u ovoj oblasti iznosi 3,10. Najvišu ocjenu, pet, dobila je Turska, dok su Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, uz Crnu Goru, ocijenjene četvorkom.

Posmatrano kroz osam oblasti za koje je Crnoj Gori dodijeljena ocjena, njen rezultat je u svakom slučaju iznad prosjeka deset obuhvaćenih država.

Posebno se izdvaja oblast slobode izražavanja, u kojoj je razlika između ocjene Crne Gore i prosjeka najveća.

Dokument, koji je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova, dio je Informacije o Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za 2026. godinu. Njime se daje uporedni pregled opšte spremnosti za članstvo, uz prikaz rezultata drugih država obuhvaćenih analizom.

Ocjene iz tabele predstavljaju procjenu nivoa spremnosti za članstvo, a ne ocjenu napretka ostvarenog tokom izvještajne godine. Evropska komisija u svom izvještaju posebno razmatra ova dva aspekta – opšti nivo spremnosti države da preuzme obaveze članstva i napredak ostvaren u prethodnom periodu, piše RTCG.