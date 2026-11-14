Argentina je odigrala prvi meč poslije penzionisanja Lionela Mesija i izgubila je od Urugvaja

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Lionel Mesi je i zvanično završio sa reprezentacijom Argentine. Otišao je u penziju i sada reprezentacija mora bez njega. Da neće biti lako moglo je da se vidi već u prvoj utakmici bez legende. Urugvaj je slavio u Buenos Ajresu u prijateljskom meču - 2:1.

Nije bilo golova u prvom dijelu, pa je u drugom u 48. minutu Balerdi zatresao sopstvenu mrežu, da bi Arauho samo pet minuta kasnije duplirao prednost. Hulijan Alvarez je u 73. vratio nadu "gaučosima", ali nije bilo više golova.

Vidi opis Nema Lionela Mesija, nema ni pobjede za Argentinu: Poraz u prvom meču bez legende Argentina - Urugvaj Argentina - Urugvaj Argentina - Urugvaj Argentina - Urugvaj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Napad Argentinaca u ovom meču predvodili su upravo Alvarez, Tijago Almada i supertalentovani igrač Koma Niko Pas, od koga se mnogo očekuje u novoj reprezentaciji.

Naredni meč Argentina igra protiv Kostarike 18. novembra, u pitanju je još jedna prijateljska utakmica.