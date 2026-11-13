Policija identifikovala A. P. (50), koji je na Facebooku objavio komentar „Sve ih pohapsiti, oduzeti imovinu, streljanje bato“, upućen menadžmentu RTCG-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Uprave policije identifikovali su A.P. (50) iz Podgorice, nastanjenog u Budvi, za kojeg se sumnja da je na društvenoj mreži Facebook objavio komentar prijeteće sadržine usmjeren prema menadžmentu Radio-televizije Crne Gore (RTCG). Kako navode iz policije tužilaštvo je ocijenilo da u njegovim radnjama nema elemenata krivičnog djela, već da je riječ o prekršaju, zbog čega će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, slučaj su rasvijetlili službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Budva, postupajući po prijavi menadžmenta RTCG-a i u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom.

Menadžment RTCG-a podnio je prijavu 27. jula 2026. godine zbog komentara objavljenog sa jednog Facebook profila, kao reakcije na objavu Sindikata zaposlenih RTCG-a.

„Sve ih pohapsiti, oduzeti imovinu, streljanje bato“, napisao je osumnjičeni.

Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, službenici Odsjeka za borbu protiv visokotehnološkog kriminala identifikovali su korisnika profila, A. P. (50), od kojeg je u policijskim prostorijama prikupljeno obavještenje na zapisnik o okolnostima objavljivanja komentara.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je zatražio dostavljanje spisa predmeta na ocjenu i mišljenje.Nakon razmatranja dokumentacije, tužilac se izjasnio da u postupanju A. P. nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, već da je riječ o prekršaju.