Šaranović je istakao da je Crna Gora uskladila viznu politiku sa EU i da unapređuje graničnu infrastrukturu i operativne kapacitete, dok je Gregori najavila nastavak stručne, tehničke i operativne podrške evropske agencije.

Izvor: MUP

Jačanje kapaciteta i usklađivanje sa standardima EU važni za članstvo Crne Gore, poručeno je na sastanku ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i izvršne direktorice Agencije Evropske unije za azil (EUAA) Nine Gregor.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, oni su se sastali na marginama Foruma ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropska unija – Zapadni Balkan.

“Sastanak je bio prilika za razgovor o dosadašnjoj saradnji Crne Gore i evropskih partnera, kao i o daljim koracima u jačanju nacionalnih kapaciteta za upravljanje migracijama, unapređenje sistema azila i zaštitu državne granice, u skladu sa evropskim standardima i obavezama koje proizlaze iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”, navodi se u saopštenju.

Šaranović je istakao da je Crna Gora uskladila viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, te da se intenzivno radi na unapređenju sistema upravljanja granicama, imajući u vidu da će pristupanjem Evropskoj uniji crnogorske granice postati dio spoljne granice Unije.

U tom kontekstu, kako ističu iz Šaranovićevog resora, posebno je naglašena važnost jačanja institucionalnih, kadrovskih i operativnih kapaciteta, kao i unapređenja infrastrukture i savremenih sistema nadzora i kontrole granice.

“Članstvo u Evropskoj uniji podrazumijeva i preuzimanje odgovornosti za zaštitu njene buduće spoljne granice. Zato smo uskladili viznu politiku sa politikom EU, jačamo kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama. Uspostavljanjem Nacionalnog koordinacionog centra napravili smo važan iskorak u jačanju koordinacije i operativne spremnosti naših službi, a naš cilj je da Crna Gora spremno dočeka sve obaveze koje proizlaze iz članstva u Evropskoj uniji“, kazao je Šaranović.

Sagovornici su razgovarali i o značaju nastavka stručne i tehničke podrške EUAA u jačanju sistema azila i prihvata, obukama službenika, unapređenju prihvatnih kapaciteta, zaštiti ranjivih kategorija i razvoju efikasnih mehanizama za odgovor na moguće migracione izazove.

“Crna Gora je važan partner Agencije Evropske unije za azil, a dosadašnja saradnja pokazuje posvećenost unapređenju nacionalnog sistema azila i prihvata. Nastavak stručne, tehničke i operativne podrške, uz jačanje kapaciteta i usklađivanje sa evropskim standardima, predstavlja važan doprinos pripremi Crne Gore za buduće punopravno članstvo u EU“, poručila je Gregori.

Na sastanku je zaključeno da će nastavak partnerske saradnje i konkretna podrška evropskih institucija dodatno doprinijeti jačanju nacionalnih kapaciteta Crne Gore i ubrzati njenu pripremu za punu primjenu evropskih standarda u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama.