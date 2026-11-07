Kako izgleda otac Nine Janković? Nasledila talenat za glumu od njega, svi kažu da je njegova kopija (Foto)

Nina Janković otkriva kako izgleda njen otac Raduško.

Izvor: Instagram/janxnina

Glumica Nina Janković oduševila je pratioce na društvenim mrežama kada je otvorila vrata porodičnog doma i pokazala kako je izgledala proslava rođendana njenog oca Raduška. Sudeći po kadrovima koje je podelila, atmosfera je bila ispunjena smijehom i toplinom, a mnogima nije promaklo koliko Nina fizički podsjeća na oca.

Pogledajte kako on izgleda:

Nina nikada nije krila koliko joj znači podrška roditelja, majke Slavice i oca Raduška, za koje je izuzetno vezana. Upravo je njen otac danas najposvećeniji ulozi dede, u kojoj neizmerno uživa i provodi svaki slobodan trenutak sa unucima.

Zanimljivo je i to da je Nina umjetničku crtu i ljubav prema sceni povukla upravo na oca, koji se svojevremeno i sam oprobao u glumačkim vodama igrajući u brojnim pozorišnim komadima.

"Bogami, video sam da ima materijala, da može da se radi. Ja sam vodio i dramsku radionicu, čiji je i ona bila član, i često mi je pravila probleme zbog ljubomore, trebalo mi je vremena da joj objasnim da, iako sam joj ja tata, moram da budem dobar i prema drugoj djeci", govorio je on ranije.

"Posle školske predstave, u srednjoj školi bilo je takmičenje, oni su spremali predstavu "Omer i Merima". To je toliko dobra predstava bila da su svi plakali", pričao je ponosni otac, prenosio je "Kurir".