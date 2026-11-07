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Kako izgleda otac Nine Janković? Nasledila talenat za glumu od njega, svi kažu da je njegova kopija (Foto)

Kako izgleda otac Nine Janković? Nasledila talenat za glumu od njega, svi kažu da je njegova kopija (Foto)

Autor Ana Živančević
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Nina Janković otkriva kako izgleda njen otac Raduško.

Kako izgleda otac Nine Janković Izvor: Instagram/janxnina

Glumica Nina Janković oduševila je pratioce na društvenim mrežama kada je otvorila vrata porodičnog doma i pokazala kako je izgledala proslava rođendana njenog oca Raduška. Sudeći po kadrovima koje je podelila, atmosfera je bila ispunjena smijehom i toplinom, a mnogima nije promaklo koliko Nina fizički podsjeća na oca.

Pogledajte kako on izgleda:

Nina nikada nije krila koliko joj znači podrška roditelja, majke Slavice i oca Raduška, za koje je izuzetno vezana. Upravo je njen otac danas najposvećeniji ulozi dede, u kojoj neizmerno uživa i provodi svaki slobodan trenutak sa unucima.

Zanimljivo je i to da je Nina umjetničku crtu i ljubav prema sceni povukla upravo na oca, koji se svojevremeno i sam oprobao u glumačkim vodama igrajući u brojnim pozorišnim komadima.

"Bogami, video sam da ima materijala, da može da se radi. Ja sam vodio i dramsku radionicu, čiji je i ona bila član, i često mi je pravila probleme zbog ljubomore, trebalo mi je vremena da joj objasnim da, iako sam joj ja tata, moram da budem dobar i prema drugoj djeci", govorio je on ranije.

"Posle školske predstave, u srednjoj školi bilo je takmičenje, oni su spremali predstavu "Omer i Merima". To je toliko dobra predstava bila da su svi plakali", pričao je ponosni otac, prenosio je "Kurir".

Tagovi

Nina Janković Otac Raduško Janković

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